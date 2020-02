View this post on Instagram

Buongiorno Ragazzi!! Spero che le pagine di questo libro vi appassioneranno tanto quanto ha appassionato me scriverle! Grazie agli eventuali proventi supporterò 2 progetti che ho a cuore: Earth Alliance per la riforestazione (quindi assorbimento di CO2) e Medici Senza Frontiere che soccorrono le popolazioni già vittime degli effetti dei cambiamenti climatici! Ho scritto un Diario narrando di una esperienza personale e affrontando con delicatezza 2 tematiche che a me hanno segnata molto fino a qualche tempo fa, lasciando un messaggio o nozioni che io stessa avrei voluto leggere o ascoltare. - bisogna essere sicuri delle proprie idee e combattere per ciò in cui si crede perché come dice Greta non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. Nell'ultimo anno la voce dei ragazzi è arrivata a tuonare nelle aule delle Nazioni Unite ed io ero lì!. - sulla tematica ambientale è fondamentale l'informazione, lo studio e da futura biologa ho sentito la necessità di lasciare del contenuto! Ho cercato di spiegare in modo scientifico ma semplice, da ragazza ad altri ragazzi cosa sono i cambiamenti climatici, la CO2 e dare consigli pratici per impegnarci tutti nel nostro piccolo. Non possiamo fare affidamento solo sugli altri, il mondo è di tutti! Abbiamo bisogno di cambiare il nostro stile di vita e dimostrare che facciamo ciò che chiediamo ai Leader! Azioni pratiche e concrete !!! Grazie a voi che mi supportate sempre❤ Grazie alla mia casa editrice @edizionipiemme per credere nell'importanza della divulgazione e nei giovani! Grazie a @chetempochefa #ctcf per avermi dato voce!