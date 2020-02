È morto Clive Cussler, l'autore di Recuperate il Titanic e Sahara

Libri

di Rina Zamarra - 27/02/2020 10:07 | aggiornato 27/02/2020 10:12

Lo scrittore Clive Cussler è morto a 88 anni: autore di più di 80 libri è diventato noto per il personaggio di Dirk Pitt, protagonista di tante avventure per mare.

Clive Cussler è morto martedì 25 febbraio 2020 all’età di 88 anni. La moglie dello scrittore ha confermato l’accaduto, senza specificare le cause della morte.

Se ne andato quasi in silenzio l’autore di tanti best seller, tradotti in 40 lingue e venduti in oltre 100 milioni di copie.

Cussler è riuscito a trasformare la sua grande passione per il mare e per i relitti in un’attività letteraria.

Originario dell’Illinois, si arruola nell’aviazione americana durante la guerra di Corea e lavora come meccanico areonautico. Terminata la guerra, torna in patria dove inizia a lavorare presso alcune agenzie pubblicitarie.

Come lui stesso ha rivelato, comincia ad appassionarsi alla scrittura perché la moglie lavora di notte come poliziotta. Avendo tanto tempo a disposizione, si dedica alla lettura e decide di cimentarsi lui stesso come autore incentrando i suoi romanzi sulle avventure per mare.

Nel 1965 pubblica il suo primo libro Enigma, in cui debutta il suo personaggio più famoso: Dirk Pitt, l’ingegnere navale e maggiore dell’areonautica statunitense membro della NUMA (National Underwater and Marine Agency).

Grazie al successo come scrittore, la NUMA passa dai libri alla realtà. Clive, infatti, fonda e finanzia l’associazione che si occupa sostanzialmente del recupero dei relitti marittimi. Lui stesso partecipa in prima persona a una serie di iniziative. Sono rimaste nella storia la missione in cui è stato ritrovato il relitto del veliero fantasma Mary Celeste e quella in cui i membri della NUMA si sono imbattuti nella Carpathia, la prima nave che prestò soccorso al Titanic.

Le avventure di Dirk Pitt sono protagoniste di ben 25 libri incluso Sahara, diventato un film nel 2003 con protagonisti Matthew McConaughey e Penélope Cruz.

Nonostante sia stato autore e co-autore di più di 80 libri, Cussler ha venduto i diritti solo di due romanzi. Oltre a Sahara, infatti, è diventato un film anche Recuperate il Titanic!, il suo terzo romanzo pubblicato nel 1976. Il film è uscito nel 1980 con protagonista Richard Jordan nel ruolo di Dirk Pitt.

Clive Cussler, però, non adorava solo il mare e i relitti. Aveva una grande passione anche per le auto e gli aerei d’epoca, a cui ha dedicato persino un museo (video in testata).

Prima di andarsene ha pubblicato il suo ultimo libro Il destino del faraone, scritto a quattro mani con il figlio Dirk, che deve il suo nome proprio al personaggio di Dirk Pitt. Il libro è uscito in Italia il 30 gennaio 2020 edito da Longanesi.