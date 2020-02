Tecnologia

di Pasquale Oliva - 27/02/2020 14:50

LG ancora una volta sceglie di non seguire le tendenze del momento e presenta uno smartphone con display aggiuntivo. Ma il V60 ThinQ 5G ha anche altro da dire.

LG, nonostante alcuni colossi come Samsung e Apple sembrino ormai inarrivabili, non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul mercato degli smartphone, anzi. L'ultima aggiunta al suo listino per questo settore si chiama V60 ThinQ 5G, ovvero il successore di quel V50 ThinQ 5G da cui riprende una caratteristica ben precisa.

Nel periodo in cui gli smartphone pieghevoli cercano di conquistare il proprio spazio in un mercato fin troppo affollato, LG prova ancora una volta a prendere le distanze dagli standard proponendo un dispositivo con display aggiuntivo. V60 ThinQ 5G, preso senza il suo compagno di viaggio, ha uno schermo P-OLED da 6,8 pollici con risoluzione di 2.460 x 1080 pixel e tacca a goccia che scivola dalla cornice superiore. L'utilizzo della cover - inclusa nella confezione - aggiunge due pannelli, uno 'interno' praticamente identico a quello principale e l'altro 'esterno' da 2,1 pollici.

HD LG Display aggiuntivo per LG V60 ThinQ grazie alla cover inclusa nella confezione

Display a parte, il nuovo arrivato di casa LG è un top di gamma a tutti gli effetti. Il cuore pulsante è il processore Qualcomm Snapdragon 865, seguito da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La batteria da 5.000mAh garantisce molte ore di autonomia, che tuttavia sono destinate a diminuire quando si utilizza la particolare cover.

Non delude nemmeno il comparto multimediale. Sulla scocca posteriore la tripla fotocamera è composta dal sensore principale da 64 megapixel, dal secondario - un grandangolare - da 13 megapixel, e dalla ToF per gli effetti bokeh. Nella goccia sul display troviamo invece una fotocamera da 10 megapixel. Da segnalare, infine, la possibilità di registrare video in 8K.

HD LG LG V60 ThinQ 5G arriverà in nero, blu e bianco

Lo smartphone unconventional di LG potrà essere acquistato in Italia ad aprile. Ad oggi non sono state fornite informazioni precise su data e prezzo di lancio ma, considerate le caratteristiche, non è poi così sbagliato ipotizzare per il V60 ThinQ 5G un costo vicino ai mille euro.