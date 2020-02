Mission: Impossible 7 sospende le riprese anche a Roma

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 27/02/2020 14:33 | aggiornato 27/02/2020 14:38

La missione è impossibile, non si può girare nemmeno a Roma.

Dopo aver interrotto le riprese veneziane dei capitoli 7 e 8 della saga cinematografica di Mission: Impossible, adesso, secondo fonti vicine a La Repubblica, la casa di produzione Paramount Pictures avrebbe sospeso quelle previste per metà marzo nella capitale italiana.

A quanto sembra, non potendo pianificare con certezza l'inizio delle riprese dei nuovi capitoli della saga, la produzione ha deciso di non attendere ulteriormente lo sviluppo dell'emergenza Coronavirus in Italia e quindi, esiste la reale possibilità che nei prossimi film di Mission: Impossible non ci saranno scene girate in Italia.

Se la situazione si normalizzerà, Paramount Pictures potrebbe fare dietro front e ripensare di tornare in Italia.

Nel frattempo, Tom Cruise - che non è mai atterrato nel nostro paese - è impegnato nelle riprese del film in altre località.

Si ricorda ai fan che la produzione del film ha deciso di girare il settimo e l'ottavo capitolo della saga con la modalità back to back, ovvero in contemporanea. Spesso lo si fa per dare continuità alla storia, dato che, il più delle volte, si intende girare con gli stessi attori. Inoltre, questo si rivela un vantaggio a livello economico e a livello organizzativo, dato che le star che partecipano a questi grandi blockbuster sono sempre più impegnati ed è difficile far combaciare tutti i loro impegni.

Quello di girare per il mondo è una delle caratteristiche che contraddistingue la saga di Mission: Impossible, che ha mostrato bellissimi luoghi da città come Vienna, Praga, Parigi, Marocco, Dubai e Londra.

La troupe del franchise è già stata in Italia per le avventure della spia Ethan Hunt raccontate nel terzo capitolo. Infatti, nel 2005 sono state girate delle scene all'interno della Reggia di Caserta e qualcuna a Roma.

Sia il settimo che l'ottavo capitolo sono diretti da Christopher McQuarrie, già regista di Mission: Impossible - Fallout. Il regista concluderà così la sua personale trilogia con un cast di tutto riguardo, composto da Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult, Vanessa Kirby e Shea Whigham.

Mission: Impossible 7 sarà nei cinema americani dal 23 luglio 2021, mentre il capitolo successivo sarà nelle sale statunitensi dal 5 agosto 2022.