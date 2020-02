PlayStation Plus di marzo 2020: ecco i giochi gratis per PS4 del mese

Videogames

di Andrea Guerriero - 27/02/2020 09:11

Con i videogame gratuiti del prossimo mese su PlayStation 4 abbatteremo giganti e sconfiggeremo nemici con astuzia e velocità.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La fine dell'anno segnerà un momento importantissimo per quanti si professano appassionati di videogiochi.

Sì perché, come molti di voi già sapranno, Sony e la rivale Microsoft hanno scelto di lanciare le loro prossime console - PS5 e Xbox Series X - giusto in tempo per le festività natalizie del 2020.

Prima di allora, l'attuale generazione del gaming ha ancora molto da dire e dare al popolo geek. Non solo sul fronte delle prossime uscite - da The Last of Us Part II ai più vicini remake di Resident Evil 3 e Final Fantasy VII -, ma anche da quello dei servizi.

Spazio allora a rinnovati Games With Gold e Instant Game Collection per il mese di marzo. Dopo che il colosso di Redmond ha alzato il sipario sui quattro titoli gratuiti destinati a Xbox One e Xbox 360 per il prossimo mese, è infatti quello nipponico a snocciolare l'offerta riservata agli abbonati PlayStation Plus. La stessa che ora andremo a scoprire insieme, e che è stata annunciata al mondo con il filmato visibile poco più in alto.

Shadow of the Colossus cavalca verso i PS Plus di marzo

Ad aprire le danze dei videogame gratuiti con PlayStation Plus per marzo è nientemeno che Shadow of the Colossus. Si tratta del remake ad opera dei talentuosi ragazzi di Bluepoint Games del classico apparso per la prima volta su PS2, e realizzato dal game designer Fumito Ueda. Il titolo fa parte della trilogia affettuosamente chiamata TRICO dai fan, e che si compone di ICO, dello stesso Shadow of the Colossus e del più attuale The Last Guardian.

Shadow of the Colossus, uno dei videogiochi più celebrati e apprezzati di tutti i tempi, rinasce su PlayStation 4 per conquistare le nuove generazioni. Dai la caccia a sedici colossali creature all’interno di un mondo fantastico, per poi affrontarle in epici duelli. Arrampicati su mostri enormi per scoprirne i punti deboli, quindi colpiscili con la spada prima che riescano a disarcionarti.

La seconda scelta di Sony è poi Sonic Forces, classico platoform in tre dimensioni dedicato all'iconico e velocissimo porcospino blu di SEGA. Un regalo che calza a pennello, considerato il debutto di Sonic - Il Film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. In questa avventura, classe 2017, il malvagio Dr. Eggman ha conquistato quasi tutto il mondo, insieme a un nuovo cattivo, il potente e misterioso Infinite. Dovremo quindi aiutare Sonic a costruire un'armata per sottrarre il pianeta dalle loro grinfie, combattendo contro il caos e la distruzione.

Sconfiggi i nemici a velocità fulminee con Sonic moderno, oltrepassa piattaforme pericolose con Sonic classico, e crea il tuo personaggio eroe che avrà a disposizione potenti gadget. Vivi l’azione ad alta velocità con tre stili di gioco unici, esplora fasi celebri e combatti in contenuti esclusivi utilizzando Shadow come personaggio giocabile! Il destino del mondo di Sonic the Hedgehog è nelle tue mani: unisciti alla rivolta.

I due giochi potranno essere messi in download gratis - al netto del costo dell’abbonamento - a partire da martedì 3 marzo. Cosa ne pensate dei nuovi PlayStation Plus? Sono riusciti a farvi gola?