Rumble: i mostri si danno al wrestling nel trailer ufficiale del film

CinemaAnimazione

di Marcello Paolillo - 27/02/2020 10:47 | aggiornato 27/02/2020 10:51

Rumble, il nuovo lungometraggio animato diretto da Hamish Grieve, si mostra nel primo trailer (e nel poster) del film, con le voci di Terry Crews e Will Arnett. Guarda il video.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Paramount Pictures ha rilasciato online il primo trailer di Rumble, il nuovo film d’animazione diretto da Hamish Grieve (Le 5 leggende, Shrek 2) e co-sceneggiato da Etan Cohen (Men in Black 3) e Matt Lieberman (La famiglia Addams).

Nel video, della durata di poco più di un minuto e mezzo, possiamo dare un primo sguardo al mondo in cui i mostri sono dei campioni assoluti di wrestling, in particolare il celebre (e improbabile) lottatore noto con il nome di Tentacular.

Nato come un curioso mix tra un polpo e uno squalo in grado di brillare al buio (doppiato in lingua originale dall'attore, culturista ed ex giocatore di football americano statunitense Terry Crews) Tentacular è infatti il campione in carica del wrestling tra mostri. Questo perlomeno fino a quando un’adolescente umana di nome Winnie (Geraldine Viswanathan) e un enorme mostro arancione con le corna chiamato Steve (doppiato da Will Arnett, voce di Bojack Horseman nella serie omonima) non decidono di sfidare il numero uno.

L'obiettivo della ragazza è infatti quello di "trasformare" il pigro e goffo Steve in un lottatore professionista, dando il via a un allenamento davvero estenuante (impossibile non cogliere nel trailer la citazione da Dirty Dancing, il film del 1987 diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey).

Poco sotto, potete ammirare anche il poster ufficiale del lungometraggio che mostra il buffo Steve di spalle prima di salire sul ring.

Paramount Pictures

Nel cast di doppiatori americani troviamo anche Tony Danza, Susan Kelechi Watson (This Is Us), Jimmy Tatro (American Vandal), Ben Schwartz (Sonic – Il Film) oltre al vero campione della WWE John “Roman Reigns” Anoa’i (Fast & Furious: Hobbs & Shaw).

Rumble arriverà nei cinema americani il 29 gennaio 2021.