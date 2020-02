La Terra ha una seconda Luna, ma è inutile correre fuori per cercare di vederla: ha infatti delle dimensioni estremamente ridotte ed è stata individuata usando il telescopio all’Osservatorio Mount Lemmon. Per essere precisi, il suo diametro è compreso tra 1,9 e 3,5 metri, dunque è più o meno grande quanto un'automobile. Rispetto al nostro primo "satellite naturale", che misura 3.474 km di diametro, impallidisce.

A individuare la seconda Luna sono stati gli astronomi del progetto di ricerca Catalina Sky Survey finanziato dalla NASA, che ritengono si tratti di un asteroide catturato dalla gravità terrestre. In un tweet, il cacciatore di comete Kacper Wierzchos ha dichiarato:

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl