[Spoiler!]

di Chiara Poli - 27/02/2020 09:18 | aggiornato 27/02/2020 09:22

Il prossimo episodio di The Walking Dead sarà accompagnato da rivelazioni sconvolgenti. Fin dal drammatico inizio e dal promo con il tradimento di Gamma. Ecco cosa ci aspetta nell'episodio 10x10, lunedì in prima assoluta solo su FOX!

Dopo l'inatteso sviluppo fra Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Alpha (Samantha Morton), che ci ha colpiti come uno schiaffo in pieno viso, possiamo aspettarci di tutto.

A cominciare da quel pianto di bimbo, con Rosita (Christian Serratos) che si gira e sembra vedere uno zombi lì, in casa sua.

C'è anche questo nel promo del prossimo episodio di The Walking Dead, in prima visione assoluta lunedì 2 marzo su FOX.

Ci sono gli zombie, Gabriel (Seth Gilliam) convinto che Gamma stia nascondendo qualcosa, ci sono Beta (Ryan Hurst) e l'iconica immagine di una mano che emerge da una tomba.

Per onorare la migliore tradizione dei film di zombie, in puro stile Romero - uno stile che The Walking Dead ha sempre seguito e onorato - siamo pronti a ogni tipo di sorpresa.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Con i primi minuti dell'episodio nel video qui sotto sappiamo già anche a chi appartiene, quella mano...

Negan aveva messo in guardia Alpha: secondo lui, fra i Sussurratori c'è una spia. E secondo lui, quella spia è Gamma (Thora Birch).

Il promo del prossimo episodio di The Walking Dead, il numero 10x10, sembra proprio dargli ragione mostrandoci Gamma che avvisa Alexandria di come Carol, Daryl e gli altri si trovino in pericolo.

Sappiamo che Gamma è rimasta sconvolta dalla scoperta della menzogna di Alpha: ha raccontato a tutti, per dimostrare la propria fedeltà alla causa, di aver ammazzato la figlia Lydia (Cassady McClincy) con le sue stesse mani... E ha mentito.

Carol ha fatto in modo che Gamma vedesse Lydia in carne e ossa e da quel momento sono successe tre cose: Lydia è scappata, Gamma ha iniziato a dubitare e Carol (Melissa McBride) si è lasciata accecare dai suoi piani di vendetta.

Già nell'episodio 10x09 abbiamo visto come la responsabilità della drammatica situazione nella grotta con la mandria di zombie sia colpa di Carol.

L'abbiamo vista implorare Daryl (Norman Reedus) di dirglielo in faccia ma lui, da vero amico, non l'ha fatto.

E ora? Cos'altro succederà? Di tutto...