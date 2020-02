CinemaAnimazione

di Giacinta Carnevale - 27/02/2020 11:07

La celebre pastorella di porcellana Bo Peep sarà la protagonista del nuovo cortometraggio animato prodotto dal duo Disney/Pixar e ambientato nell'universo di Toy Story.

Dopo l'enorme successo ottenuto da Toy Story 4 - che è riuscito a conquistare anche l'Oscar come miglior film d'animazione - Pixar continuerà ad esplorare l'universo di Woody e Buzz in Vita da Lampada (Lamp Life), il nuovo cortometraggio animato che sarà incentrato sul personaggio di Bo Peep e sul suo passato.

La timida e dolce pastorella di porcellana ha fatto ritorno nel quarto capitolo del franchise in una veste completamente nuova, quella di giocattolo libero e indipendente. Ambientato subito dopo gli eventi raccontati in Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (1999), il cortometraggio ha debuttato su Disney+ il 31 gennaio e sarà disponibile anche al lancio della piattaforma in Italia, previsto per il 24 marzo.

Vita da Lampada ci svelerà nel dettaglio cosa è successo a Bo Peep dopo che la madre di Andy ha deciso di regalarla ad un altro bambino e la pastorella era stata costretta a salutare per sempre Woody e il resto dei suoi amici giocattoli.

Scopriremo come la nostra eroina è diventata un giocattolo perduto e i motivi che l'hanno convinta a vivere straordinarie avventure fatte di tempeste di neve, incendi pericolosi e feste divertenti, prima di imbattersi nuovamente nel suo amico Woody.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! L'idea di realizzare questo cortometraggio è nata da una sequenza eliminata del quarto capitolo del franchise di Toy Story, in cui veniva mostrato tutto quello che era accaduto a Bo Peep dopo che aveva detto addio a Woody sotto casa di Andy. In post-produzione però si è scelto di tagliare quella scena, lasciando nel film solo un breve flashback in cui la pastorella raccontava al suo amico di aver cambiato molti "padroncini" insieme alle sue fidate pecorelle prima di scegliere di essere un giocattolo libero e non appartenere più a nessun bambino.

Nel cast di doppiatori originali sarà ancora una volta Annie Potts a prestare la sua voce a Bo Peep, mentre nella versione italiana ritroveremo Cinzia De Carolis.

Vita da Lampada non sarà l'unica novità riguardante il franchise di Toy Story che sarà disponibile su Disney+. Sul catalogo della nota piattaforma di streaming statunitense troveremo anche Forky Asks A Question, una miniserie composta da dieci episodi che vede protagonista il simpaticissimo "forchetto" creato da Bonnie al suo primo giorno di scuola in Toy Story 4.

In ogni puntata verrà affrontata una tematica differente con Forky che porrà delle domande sulla vita e su come funziona il mondo ai suoi compagni di avventura come Trixie, Hamm, Rex e Mr. Potato.

Prodotto da Pixar Animation Studios, Vita da Lampada è diretto da Valerie LaPointe (Toy Story 4, Inside Out) mentre tra i produttori figura Marc Sondheimer (WALL-E).

Ricordiamo che Disney+ arriverà in Italia a partire dal prossimo 24 marzo 2020 e fino al 23 marzo è disponibile un'interessante offerta pre-lancio che potete sottoscrivere sul sito ufficiale della piattaforma.

