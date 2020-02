AnimazioneFumetti

di Silvio Mazzitelli - 27/02/2020 14:55 | aggiornato 27/02/2020 15:03

Un accordo tra Yamato Video e Astromica permetterà di usufruire dello streaming di diversi anime.

Yamato Video, storica casa di distribuzione dedicata all'animazione giapponese in Italia, ha stretto un accordo di partnership con la casa editrice Astromica, un portale online dedicato a diversi fumetti italiani spesso disegnati con uno stile da manga.

Da martedì 25 febbraio sul sito di Astromica, e sulle app per dispositivi mobile iOS e Android, è possibile usufruire di un catalogo di oltre 400 episodi di animazione giapponese facenti parte del catalogo di Yamato, a cui vanno sommati i 78 titoli già presenti sul portale online. Le due aziende hanno deciso di avviare questa collaborazione per permettere agli utenti di poter usufruire finalmente in maniera totalmente gratuita di anime e fumetti su una sola piattaforma.

Tra le iniziative legate a questo nuovo progetto ci sarà anche l'Anime Night: ogni martedì e giovedì dalle 21 alle 23 verranno trasmessi degli episodi di un anime sul canale Twitch dedicato, da commentare poi con lo staff di Astromica e con degli ospiti speciali che cambieranno di puntata in puntata.

Tra gli anime disponibili sono confermati per il momento: Card Captor Sakura Clear Card, Cells at Work!, Fire Force, DanMachi, Overlord, Anonymous Noise, Danganrompa, Aquarion Logos, Gangsta, Capitan Harlock e molti altri.

HD Astromica

Yamato sembra dunque voler aumentare la propria presenza su diversi portali di streaming per poter espandere la sua linea di serie animate giapponesi in modo da raggiungere il maggior numero possibile di pubblico. Già in passato aveva reso disponibile sul proprio canale Youtube ufficiale diversi anime sottotitolati il giorno stesso della trasmissione in Giappone; uno di questi casi è l'anime di successo Fire Force tratto dal manga dello stesso autore del famoso Soul Eater.

Di recente la casa di distribuzione aveva stretto una partnership con Paramount Channel per la trasmissione della quarta stagione di Haikyuu!!, anime attualmente in corso anche in Giappone. La terza stagione di questo anime era invece stata resa disponibile sui canali Sky Go e Sky on Demand.

Astromica si definisce una casa editrice di nuova generazione fondata nell'estate 2019, che si affida completamente sulla distribuzione online per la pubblicazione dei suoi fumetti. Attualmente sono oltre 70 i fumetti pubblicati sulla piattaforma completamente a titolo gratuito, con un capitolo nuovo rilasciato ogni giorno. Le serie rilasciate sulla piattaforma sono tutte realizzate in Italia con uno stile che nella maggior parte dei casi ricorda quello dei manga.

Cosa ne pensate di questa nuova collaborazione per la visione in streaming degli anime tra Yamato Video e Astromica?