Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles è la seconda espansione

Videogames

di Andrea Guerriero - 28/02/2020 15:16 | aggiornato 28/02/2020 15:20

Il terzo capitolo di Borderlands continua a sparare con il suo secondo DLC a pagamento, in uscita il prossimo 26 marzo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Con il suo stile chiassoso ed estremo, la saga sparacchina di Borderlands non ha ancora finito di regalare emozioni ai suoi tantissimi fan.

Se solo pochi giorni fa è arrivata la notizia che il franchise sarà adattato in un film diretto da Eli Roth, dal PAX East 2020 di Boston gli sviluppatori di Gearbox Software hanno ben pensato di annunciare una nuova espansione per il terzo capitolo. Si tratta del secondo DLC a pagamento di Borderlands 3, che porta il nome - lunghissimo! - di Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock. E che potete ammirare in tutta la sua scanzonata bellezza nel trailer poco più in basso:

Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile per l'acquisto e il successivo download a partire dal prossimo 26 marzo su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC - sia via Epic Games Store che Steam, su cui il gioco approderà giorno 13 del prossimo mese.

Borderlands 3: il nuovo DLC tra trama e conenuti

Guns, Love, and Tentacles racconterà la storia di Sir Alistair Hammerlock e Wainwright Jakobs, intenzionati a convolare a nozze sul pianeta ghiacciato di Xylourgos. Purtroppo, la città dove hanno pensato di celebrare il matrimonio, Cursehaven, si trova sotto la carcassa di un Mostro della Volta. Non solo, è popolata da creature selvatiche tutt'altro che amichevoli.

Come se non bastasse, un inquietante gruppo di occultisti che adorano la carcassa del Mostro sono pronti ad opporsi al matrimonio! L'espansione vedrà anche il ritorno di Gaige, Cacciatrice della Cripta del secondo capitolo qui nell'inedita veste di wedding planner, e del suo fidato Deathtrap.

HD Gearbox Software/2K Games

Il nuovo DLC di Borderlands 3 ci darà l'occasione di incontrare vecchi e nuovi amici, oltre che quella di affrontare inediti avversari e boss, tra i quali figurano bestie aliene, occultisti mutati e gli onnipresenti clan di banditi. Non mancheranno all'appello nuove armi, nuovi oggetti decorativi e tante missioni secondarie che sveleranno inquietanti retroscena. Come accaduto con la precedente Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot, anche questa espansione potrà essere scaricata senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del Season Pass di Borderlands 3 e della Super Deluxe Edition.

Il team di sviluppo ha contemporaneamente svelato che il terzo DLC - su quattro in totale - vedrà la luce nel corso della stagione estiva, e metterà sul piatto scontri con altri fuorilegge e addirittura dinosauri!

Borderlands 3: tutte le novità di primavera

Randy Pitchford, boss di Gearbox Software, è salito sul palco del PAX East non solo per alzare il sipario su Guns, Love, and Tentacles, ma anche su tutti i contenuti e gli aggiornamenti gratuiti in arrivo nel corso della primavera per Borderlands 3. Si tratta, in particolare, dell'aggiornamento Mayhem Mode 2.0 e dell'evento Revenge of the Cartels, entrambi dati in uscita ad aprile, così come di Guardian Takedown, atteso a maggio.

L'update andrà a rivisitare l'endgame con l'attivazione di nuovi modificatori, mentre Revenge of the Cartels chiamerà i giocatori a rintracciare gli agenti del Cartello per guadagnare premi e ricompense uniche. Guardian Takedown è invece una missione indipendente a tema eridiano che offrirà diverse nuove sfide, boss impegnativi, nuovi oggetti cosmetici ed equipaggiamenti unici.

Gearbox Software/2K Games

Cosa ne dite, avete trovato una buona scusa per tornare a lucidare il vostro arsenale?