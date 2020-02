CinemaCuriosità

di Silvia Artana - 28/02/2020 12:30 | aggiornato 28/02/2020 12:35

Il video deepfake di Ritorno al futuro ha ispirato Tom Holland, che vorrebbe realizzare un tributo al film con Robert Downey Jr. L'attore ha anche rivelato che si è parlato di girare un remake della celebre pellicola.

Il video virale di Ritorno al futuro con Tom Holland e Robert Downey Jr. ha lasciato il segno. E non solo tra i fan del film e dei due attori. Nel corso del press tour per Onward - Oltre la magia (la cui uscita in Italia è stata rinviata al 16 aprile a causa del coronavirus), l'interprete di Spider-Man ha dichiarato che vorrebbe realizzare un tributo al film.

Nel video che trovate in copertina, la star del Marvel Cinematic Universe tira in ballo il collega... e le sue finanze per riprodurre la sequenza "rivisitata" dall'utente di YouTube EZRyderX47 (dal minuto 2:32):

Se Robert e io potessimo girare per divertimento la scena che hanno rifatto, lui potrebbe finanziare [il progetto, n.d.r.], perché ha un sacco di soldi. Io lo farei per il mio compenso. Penso che lo dobbiamo all'autore del deepfake, perché ha fatto un lavoro incredibile.

Tom ha aggiunto in modo scherzoso che, in un primo momento, ha pensato di intraprendere un'azione legale contro chi aveva realizzato il video. Poi è tornato serio e ha ribadito la volontà di volere rendere omaggio alla pellicola cult (e all'iniziativa del deepfake):

All'inizio ero quasi offeso. Ho pensato: 'Devo chiamare il mio avvocato e fare causa a qualcuno. È fantastico! Oggi verrò pagato!'. Ma non l'ho fatto, perché ho pensato che fosse un video incredibile. Parlerò con Robert e vedrò se possiamo provare a ricreare qualcosa.

Insomma, la possibilità di vedere Tom Holland e Robert Downey Jr. nei panni (iconici) di Marty e Doc è più concreta di quanto i fan potessero immaginare. E forse anche di più. Almeno, per quanto riguarda il giovane attore. Prima di parlare dell'omaggio al film, l'interprete di Spider-Man ha rivelato che è stato preso in considerazione di rifare Ritorno al futuro (dal minuto 1:50):

Mentirei, se dicessi che in passato non ci sono state conversazioni per realizzare una qualche sorta di remake.

Tuttavia, ha aggiunto che l'eventualità che accada è remota:

Ma quel film è la perfezione assoluta. O almeno, è uno tra i più perfetti. E non potrebbe mai essere reso migliore.

Le parole di Tom fanno eco a quelle di Robert Zemeckis, che ha dichiarato che fino a che lui e il co-sceneggiatore del film, Bob Gale, saranno in vita (e anche dopo), impediranno che sia realizzato un remake di Ritorno al futuro.

Ma il video deepfake dello YouTuber EZRyderX47 sembra proprio avere risvegliato il proverbiale "can che dorme". E adesso non si può che stare a vedere cosa accadrà.