Episodio dopo episodio, stiamo facendo luce su dove si trovi Alex. E ci vogliono ancora un paio di episodi per arrivarci e per dare al pubblico una maggior chiarezza.

Inoltre, l'episodio 16x05, trasmesso su ABC il 27 febbraio 2020, ci dà qualche altro indizio sulla sua scomparsa. Jo è in lacrime e, dopo l'ennesima chiamata rifiutata, deduce che Alex l'ha lasciata. "Credo che un giorno si sia svegliato e abbia sentito il bisogno di fuggire dalla sua vita. E da me."

Bisogna aggiungere che Justin Chambers non apparirà , dato che la sua ultima comparsa risale al 350° episodio della serie, trasmesso a novembre 2019, perciò non sappiamo su cosa verterà questo omaggio. Possiamo, però, fare qualche ipotesi.

Grey's Anatomy renderà omaggio ad Alex Karev in un episodio speciale in onda giovedì 5 marzo 2020 sulla rete americana ABC.

