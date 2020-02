AnimazioneFumettiCuriosità

di Silvio Mazzitelli - 28/02/2020 12:57 | aggiornato 28/02/2020 13:01

Tsume Art realizzerà questa costosa action figure che rappresenta uno dei momenti più iconici del famoso anime.

Holly e Benji è uno degli anime più iconici giunti nel nostro paese. Sono innumerevoli i ragazzini cresciuti con le gesta sportive di Oliver “Holly” Hutton, Mark Lenders e Benji Price. Nonostante il manga originale creato da Yoichi Takahashi risalga a quasi 40 anni fa (il primo volume uscì nel 1981), la popolarità dell’opera è ancora a livelli altissimi.

Merito di questo ritrovato successo è dovuto all’anime reboot andato in onda tra il 2018 e il 2019 in Giappone, e che di recente è stato trasmesso anche nel nostro paese su Italia 1. La grande differenza di questa nuova messa in onda sta nei nomi: infatti l’autore e i produttori dell’anime di Captain Tsubasa hanno richiesto che il nuovo anime venisse doppiato mantenendo i nomi originali in tutto il mondo, così da uniformare il franchise internazionalmente. Fino ad ora infatti, quasi ogni paese chiamava lo in modo completamente diverso, ad esempio in Francia si chiamava Olive et Tom e in America Latina era Supercampiones.

Dunque dimenticatevi Holly, Benji e Mark Lenders e preparatevi a memorizzare i veri nomi, rispettivamente Tsubasa Oozora, Genzo Wakabayashi e Kojiro Hyuga.

HD Yoichi Takahashi/Shueisha

A dimostrare la rinata popolarità del franchise arriva la compagnia Tsume Art, tra le migliori per quanto riguarda le action figure, che propone una nuova figure, dedicata al fortissimo Kojiro Hyuga, colui che sfondava le reti delle porte con le sue cannonate. Kojiro sarà protagonista quindi di una nuova statua da collezione che molti fan appassionati non vedranno l’ora di avere.

La figure, che avrà le dimensioni di 32 x 44 x 41 cm, ci mostra Kojiro esibirsi in uno dei suoi tiri più celebri, ossia il Tiro della Tigre. La statua è infatti dotata anche dell’effetto speciale a forma di tigre, di solito visibile nell’anime, realizzato in maniera estremamente spettacolare.

L’action figure. già preordinabile sul sito ufficiale di Tsume Art, avrà comunque un prezzo non indifferente, di ben 629 euro e sarà disponibile entro il primo semestre del 2021. In totale verranno prodotti 1250 pezzi. Se ci tenete a tutti i costi a possederne una, sul sito di Tsume Art c’è anche la possibilità di pagare ogni mese una rata di 62.9 euro.

Il 2020 sembra dunque un anno importante per il franchise di Capitan Tsubasa, infatti nei prossimi mesi la serie vedrà l’arrivo anche di un nuovo videogioco dopo tantissimo tempo dall’ultimo uscito. Il videogioco prodotto da Bandai Namco si intitolerà Captain Tsubasa: Rise of New Champions e permetterà ai giocatori di affrontare la storia principale del famoso anime e manga.

Cosa ne pensate di questa imponente action figure, vi piacerebbe averla nella vostra collezione?