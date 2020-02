Le iperrealistiche borse a forma di gatto

Curiosità

di Elena Arrisico - 28/02/2020 08:22 | aggiornato 28/02/2020 08:25

Dal Giappone, arrivano delle iperrealistiche borse a forma di gatto. A crearle, una designer autodidatta che ha un'enorme passione per i gatti e per i peluche. Si tratta di creazioni rare, realizzate con materiali sintetici e che vanno a ruba.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Chi è che non ama i gatti? Questi dolcissimi animali domestici sono amati da tantissime persone nel mondo e una di queste è la giapponese Pico Miho. Questa donna è riuscita a trasformare la propria passione per i felini in lavoro, riuscendo a creare delle borse iperrealistiche a forma di gatto.

Appassionata di gatti da sempre, la creatrice di queste piccole opere realizza delle borse che sembrano dei veri gatti imbalsamati. Ovviamente, si tratta semplicemente di borse e accessori creati utilizzando dei materiali sintetici e non di veri gatti, anche se a vederle il dubbio potrebbe venire.

Pico Miho realizza queste incredibili borse feline – da abbracciare o riempire con tutto ciò che si vuole – totalmente a mano. Creazioni un po’ strane che, sebbene ad alcuni possano non piacere, pare stiano andando a ruba. A Bored Panda, Pico Miho ha spiegato:

Ho sempre amato i gatti, sin da quando ero bambina e ho sempre lavorato con animali di peluche ovunque. Volevo un ‘gatto di peluche’ da poter portare fuori anche da adulta, ma un bel peluche è imbarazzante… quindi, l'ho realizzato in modo che sembri reale e per cui io possa portarlo in giro.

Artista autodidatta e mamma, Pico ha iniziato a creare queste borse alcuni anni fa. Avendo le stesse dimensioni di un gatto, ogni borsa è composta da ben 78 parti: queste borse in finta pelliccia non sono affatto semplici da realizzare e richiedono parecchio tempo - oltre che fatica e tanta passione - per essere create.

La designer di borse per gatti vive a Fukui, in Giappone e, dati l’enorme richiesta e il successo che stanno avendo questi accessori, è stata costretta a mettere in pausa le ordinazioni delle versioni personalizzate, per far fronte alle richieste in corso. Il costo di queste creazioni si aggira attorno ai 900 euro, perché si tratta di pezzi unici nel loro genere e che costano parecchio lavoro.

Proprio per la difficoltà nel realizzare queste borse, spesso non sono disponibili e, quando lo sono, pare vadano sold-out praticamente quasi subito.

Voi che ne pensate di queste imitazioni di peluche incredibilmente realistiche?