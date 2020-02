TecnologiaCelebrity

di Pasquale Oliva - 28/02/2020 10:42

Dopo aver conquistato tutti con Shallow, brano della colonna sonora di A Star is Born, Lady Gaga lancia il nuovo singolo Stupid Love. Il video della futura hit è stato girato interamente con l'ultimo smartphone top di gamma di Apple.

A distanza di quattro anni dall'album Joanne, Stefani Joanne Angelina Germanotta torna a farsi sentire con il nuovo singolo che anticipa l'uscita di LG6. Stiamo parlando, avrete capito, di Lady Gaga, amatissima stella del panorama musicale che tra un Grammy e un Golden Globe ha vinto anche un Premio Oscar alla miglior canzone nel 2019 con Shallow di A Star is Born.

Dopo teaser rimbalzati sui profili social della cantante statunitense, possiamo finalmente ascoltare per intero il singolo Stupid Love, accompagnato da un video in pieno stile Gaga. Nella clip la Germanotta - che a guardarla bene sembra si sia ispirata al personaggio di Sailor Moon - veste i panni di una paladina dell'amore il cui principale scopo è quello di riportare la pace tra tribù rivali. E con la sua coinvolgente musica, tornata allo stile dance dei primi anni, non può che riuscirci.

In vista del sesto atteso album, Lady Gaga - o meglio, la Interscope Records - ha stretto una collaborazione con Apple. Avrete probabilmente notato che il video di Stupid Love è accompagnato su tutte le piattaforme dalla sigla #ShotOniPhone, e questo perché il regista Daniel Askill ha utilizzato un iPhone 11 Pro per registrare tutte le sequenze che compongono la clip.

iPhone 11 Pro, l'ultimo top di gamma del gigante californiano, può registrare video in 4K da 24fps a 60fps con gamma dinamica estesa e stabilizzazione ottica dell'immagine di qualità cinematografica. Lo smartphone fa un ottimo lavoro, come testimoniano i quasi quattro minuti di Stupid Love, ma è sempre necessario il tocco di un professionista.

Apple sembra ormai averci preso gusto. Quello di Stupid Love non è il primo video musicale girato interamente con iPhone 11 Pro, prima di Lady Gaga c'è stata infatti Selena Gomez con 'Lose You To Love Me'.

