28/02/2020

Nintendo e Pokémon Company hanno presentato le ultime novità inserite all'interno di Pokémon Spada e Scudo, tra cui l'identità di un nuovo Pokémon misterioso.

Come da tradizione non sono mancate le novità sul ricco franchise Pokémon durante il Pokémon Day che si è tenuto il 27 febbraio. Nintendo e The Pokémon Company hanno rilasciato diversi interessanti aggiornamenti legati anche a Pokémon Spada e Scudo, l’ultimo titolo ufficiale della serie.

Finalmente è stato svelato il nuovo Pokémon misterioso, di cui finora si era vista soltanto una sagoma oscurata. Questi è Zarude, Pokémon Scimmialigna di tipo Buio ed Erba. Il nuovo Pokémon è in grado di far crescere delle liane dalla nuca, dai polsi e anche dalle piante dei piedi. Grazie a queste liane, flessibili ma resistenti, può aggrapparsi agli alberi e prendere le bacche nascoste sulle fronde più alte.

L’habitat naturale di Zarude è rappresentato dalle foreste di Galar, di solito vive in branco ed è ostile verso chi non fa parte del suo gruppo. La sua intelligenza lo rende un avversario temibile nella lotta. Al momento sappiamo che sarà un Pokémon esclusivo di Spada e Scudo, anche se al momento non è ancora stato inserito all’interno del gioco. Siamo sicuri che Game Freak lo comunicherà non appena sarà possibile catturarlo.

Nel frattempo sono stati inseriti nuovi Raid Dynamax all’interno del gioco, alcuni molto interessanti. Dalla mezzanotte del 27 febbraio e fino alle 23.59 del 1 marzo, sarà possibile compiere la sfida contro Mewtwo Dynamax. Questo Pokémon gigante non potrà però essere catturato, ma riuscendo a sconfiggerlo si avrà la possibilità di ottenere moltissimi strumenti e altri oggetti molto rari. Sarà inoltre possibile trovare le forme Dynamax di Bulbasar, Ivysaur, Charmander, Charmeleon, Squirtle e Wartortle. Tutti questi Pokémon storici saranno invece catturabili.

Per il momento le novità relative a Pokémon Spada e Scudo si fermano qui, ma siamo sicuri che presto arriveranno importanti novità, visto che ben presto uscirà la prima espansione del gioco prevista per giugno 2020. Intanto ricordiamo che è disponibile anche la nuova app per Nintendo Switch e mobile iOS e Android Pokémon Home, con cui sarà possibile conservare tutte le creature catturate nelle diverse incarnazioni del gioco.

Cosa ne pensate di Zarude, vi piace il nuovo Pokémon introdotto?

Fonte: Polygon