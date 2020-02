Il romanzo fantasy Lettera al Re diventa una serie, il trailer

TV News

Dal romanzo fantasy Lettera al Re ecco arrivare l'omonima serie Netflix. Guardiamo insieme il trailer italiano.

Con questo nuovo trailer, Netflix ci presenta la sua prossima serie fantasy, Lettera al Re, in arrivo il 20 marzo 2020 sulla piattaforma streaming.

Visto anche il recente successo di The Witcher con Henry Cavill, Netflix punta dunque ancora una volta sul genere fantasy, che dopo Game of Thrones è alla ricerca di nuovi, grandi esponenti televisivi. E in attesa delle prossime produzioni ispirate ai romanzi di C.S. Lewis Le Cronache di Narnia, chissà che non sia proprio Lettera al Re a fare al caso nostro.

Lo show composto da sei episodi è ispirato all'omonimo libro dell'autore olandese Tonke Dragt, De Brief voor de Koning, pubblicato nel 1962 e già adattato nel 2008 in un lungometraggio per il grande schermo (De Brief voor de Koning, diretto da Pieter Verhoeff).

Come da titolo e sinossi ufficiale (via Netflix e Penguin Random House), il destino del regno di Dagonaut è nelle mani di un ragazzo, Tiuri (Amir Wilson), incaricato di consegnare un'importante missiva al suo Re.

Quando Tiuri accetta una disperata richiesta d'aiuto, si ritrova coinvolto in una pericolosa missione che potrebbe costargli la vita. Deve consegnare una lettera segreta al Re che vive al di là delle Grandi Montagne, una lettera da cui dipende il futuro dell'intero regno. Questo significherà abbandonare la sua famiglia, infrangere ogni regola e lasciarsi tutto alle spalle - persino l'idea di diventare cavaliere, il sogno di una vita. Il destino del regno dipende da una sola persona. Non si deve fidare di nessuno. Deve mantenere la sua identità segreta. E più di ogni altra cosa, non deve mai rivelare il contenuto della lettera.

E infatti nel video di presentazione dello show vediamo come Tiuri - non senza il supporto di una vivace compagnia - si ritrovi catapultato in questa nuova e grandiosa avventura, al termine della quale potrà forse trovare qualcosa di inaspettato, e magari anche sé stesso... Sempre se riuscirà a sopravvivere fino ad allora.

Controlla il tuo destino. Supera le tue paure. Fai il grande salto.

Suggerisce il trailer, e noi non vediamo l'ora di fare altrettanto.