Star Wars, il portapenna di Darth Vader è davvero imperdibile

di Alessandro Zoppo - 28/02/2020 13:36 | aggiornato 28/02/2020 13:39

Molestatori e rompiscatole in ufficio? Passa al Lato Oscuro con questo originale ed elegante portapenna sulla tua scrivania!

La vita da ufficio si trasforma spesso in una giungla di caos e stress.

Ma abbracciare per un po' il Lato Oscuro può sconfiggere tutto, persino le scartoffie, il disordine e i rompiscatole.

Lo sanno bene i creatori di 3D Print Designs Studio, il negozio online di Etsy che ha lanciato un oggetto che i fan di Star Wars non possono farsi sfuggire: il portapenna di Darth Vader.

Stampato in PLA nero (occhio: l'acido polilattico è una bioplastica biodegradabile e compostabile derivata da mais, barbabietola e canna da zucchero), questo "pen holder" del Signore dei Sith costa 17,19 euro e farà in modo che l'amore per la fantastica saga di Guerre stellari non vi abbandonerà mai, nemmeno nelle più tristi ore di lavoro.

3D Print Designs Studio / Etsy Impugnate il Lato Oscuro della Forza

L'elmo di Darth Vader, disegnato da John Mollo ispirandosi all'elmo dei Nazisti e dei samurai giapponesi, terrà molestatori da ufficio e clienti invadenti alla larga: perché in fondo "l'abilità di distruggere un pianeta è insignificante in confronto alla potenza della Forza".

Dopo il grill per cucinare al barbecue realizzato da Burned by Design LTD, il portapenna di Darth Vader è il prossimo mai più senza per gli appassionati del franchise di George Lucas.

Ogni pezzo è fatto a mano in stampa 3D, è pronto per la spedizione in un giorno lavorativo e arriva su ordinazione dagli Stati Uniti, è quindi richiesto un minimo di pazienza nell'attesa che vi sia recapitato. L'altezza è di 4,5 pollici (11,4 centimentri), la larghezza di 2 (5 centimetri) e la profondità di 3,5 (8,9 centimetri).

Quello di Lord Vader non è l'unico portapenna della gamma: 3D Print Designs Studio ne ha realizzato anche uno in PLA bianco con un classico Stormtrooper.

3D Print Designs Studio / Etsy "Non può puntare la sua arma, ma è bravo a tenere le penne!"

Il prezzo è sempre di 17,19 euro, ma fate attenzione: questo è un bestseller della casa e su Etsy i pezzi del fedele servitore dell'Impero sono quasi finiti. Vorrete mica farne a meno?