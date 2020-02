Curiosità

di Matteo Tontini - 28/02/2020 11:48 | aggiornato 28/02/2020 11:53

La specie è molto pericolosa per i cani.

La fauna del nostro Pianeta è ricca e variopinta, sono molti infatti gli animali di cui potremmo ignorare l'esistenza. Tipo quello rinvenuto da un uomo che passeggiava lungo una spiaggia vicino Perth, in Australia.

Dal momento che sembrava quasi una creatura aliena, lo strano essere è stato subito immortalato e la sua foto pubblicata su Facebook per reperire informazioni. Un utente, che sembrava conoscere il bizzarro animale fotografato, avrebbe tuttavia suggerito all'uomo di "prendere un sacchetto di plastica e gettarlo via dalla riva". Avrebbe inoltre aggiunto "è un killer di cani".

Secondo quanto riportato da Yahoo News Australia, la strana specie è stata identificata come Aplysia depilans, conosciuta anche con il nome di lepre marina. Il professor Culum Brown del Dipartimento di Scienze Biologiche dell'Università di Macquarie ha detto che, quando questa strana specie avverte il pericolo, produce un liquido viola.

ll professore ha inoltre aggiunto:

Sono animali leggermente velenosi, dipende dalle alghe che hanno mangiato.

Anche una donna nel Queensland si è imbattuta in un esemplare di Aplysia depilans lo scorso anno, in una spiaggia a Nord di Brisbane. Rivolgendosi anch'essa agli utenti di Facebook, aveva accompagnato la foto con il messaggio:

Qualcuno sa di cosa si tratta? L'ho trovata sulla spiaggia di Scarborough e sembra sanguinare.

In realtà, il liquido violaceo non è sangue. Si ritiene che le lepri marine siano simili ai polpi, in quanto entrambi possono usare l'inchiostro come arma: tuttavia, mentre i polpi lo spruzzano per sfuggire al predatore, le lepri marine tendono a usarlo come meccanismo di difesa.

L'inchiostro prodotto da queste creature contiene tossine ed è altamente pericoloso per i cani che dovessero entrarne in contatto. Il dottor Joshua Ovens ha invitato a contattare immediatamente un veterinario nel caso in cui il proprio cane possa aver leccato una lepre marina.

Esistono 23 diverse specie diverse di lepri marine nell'Oceano Indo-Pacifico, con adulti che pesano fino a 14 kg.

