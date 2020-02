Stumptown

di Chiara Poli - 28/02/2020 14:36

Nell'ottavo episodio di Stumptown, la protagonista Dex Parios, Cobie Smulders, affronta il dolore del passato e ci mostra un suo lato finora inedito: la sua grande fragilità... Scopriamo cos'ha significato per lei e per il futuro della serie.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Stumptown è una serie che si caratterizza per l'anticonformismo della sua protagonista: ex marine dell'Esercito, ha visto morire l'amore della sua vita - che era sposato con un'altra donna, ma era tornato da lei - durante una missione in Iraq.

Dex Parios (una straordinaria Cobie Smulders, ben lontana dal ruolo di How I Met Your Mother che l'aveva resa celebre) soffre di disturbo post-traumatico da stress, ha il vizio del gioco, non ha regole sulle relazioni sentimentali (se non quella di incasinarle il più possibile), si prende cura del fratello minore affetto dalla sindrome di Down e vive alla giornata.

Nell'ottavo episodio di questa prima, riuscita stagione, Stumptown la obbliga a fare i conti con il passato. E per Dex non c'è altro da fare, se non affrontare il dolore... Tirando fuori il peggio di sé.

HD ABC Studios Stumptown: Dex e Hoffman nell'episodio 1x08

Quanti di noi hanno passato delle intere giornate sul divano, ascoltando in loop la stessa canzone che ci ricordava un amore perduto? Molti. E anche Dex l'ha fatto, nell'episodio L'altra donna.

Anticonformista, senza regole, ribelle... Ma pur sempre umana. Ed eccola lì che, dovendo affrontare un caso che riguarda Sue Lynn Blackbird (Tantoo Cardinal), la madre del suo amato Ben, torna nella riserva e rivive drammatici ricordi. Per non parlare dell'incontro con Naomi (Moon Dailly), la moglie di Ben e madre di sua figlia, la ragazza che Dex aveva aiutato nell'episodio pilota.

Rivedere Naomi, il luogo del funerale di Ben da cui era stata scacciata, e tutti gli amici della riserva, costringe Dex ad affrontare i fantasmi del passato. Nel più doloroso dei modi.

Eppure, questo ci dice un episodio destinato a segnare una linea di demarcazione nella vita della protagonista, non possiamo sfuggire al dolore: è sempre lì, in agguato, e prima o poi tornerà a sconvolgere le nostre esistenze...

HD ABC Studios Stumptown: Dex con Sue Lynn nell'episodio 1x08

Dopo averla vista lottare per ottenere la licenza d'investigatrice privata - principalmente allo scopo di mantenere il fratello Ansel (Cole Sibus), ma anche di procurarsi denaro per giocare al casino - Dex ci ha svelato una parte importante della sua vita. Dettagli sul suo vissuto con Ben, suo grande amore fin da quando erano ragazzi.

Ben aveva sposato Naomi e avuto una figlia con lei, ma non aveva mai dimenticato Dex: voleva tornare con lei. La donna complicata. La donna che Sue Lynn non aveva - e non avrebbe mai - accettato al suo fianco.

L'aveva seguita in Iraq per questo, per dirle che l'amava e pregarla di tornare insieme a lui. Aveva deciso di lasciarsi alle spalle una famiglia per rincorrere un sogno d'amore che ha finito per costargli la vita.

Abbiamo saputo questo, dall'episodio 8 di Stumptown. Soprattutto, però, abbiamo scoperto la fragilità di Dex, sempre accuratamente nascosta.

E ci siamo lasciati con un cliffhanger di quelli destinati a cambiare tutto. Perché se c'è una cosa che sappiamo di Dex Parios, è che quando beve troppo perde il controllo e, poi, non ricorda cos'è successo...