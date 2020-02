Videogames

di Silvio Mazzitelli - 28/02/2020 09:55

Si chiamerà Little Hope il nuovo titolo dedicato alla prima antologia horror videoludica di Bandai Namco chiamata The Dark Pictures Anthology

Bandai Namco ha annunciato con un nuovo trailer l'arrivo del secondo episodio della sua antologia horror che si intitolerà Little Hope. Questo nuovo capitolo della The Dark Pictures Anthology sarà disponibile durante l'estate del 2020.

La prima parte del filmato è dedicata alle reazioni che molti content creator hanno avuto nel giocare il primo capitolo dell'antologia videoludica, ossia Man of Medan. Mentre sul finale del filmato possiamo vedere un'anticipazione degli orrori che ci ritroveremo a vivere all'interno di Little Hope.

La trama del secondo capitolo vedrà quattro studenti del college e il loro professore intrappolati all'interno della città abbandonata di Little Hope. In questo angosciante luogo dovranno sfuggire alle visioni da incubo che li perseguitano in un'impenetrabile nebbia. Durante il loro viaggio all'interno della cittadina dovranno comprendere il significato di tali eventi e la causa del male che sembra avercela direttamente con loro.

Il CEO di Supermassive Games, Pete Samuel ha dichiarato:

Abbiamo accolto con molta soddisfazione la reazione dei giocatori e il successo di Man of Medan, il primo episodio di The Dark Pictures Anthology. Abbiamo davvero apprezzato i feedback della community e il team è impegnato affinché ogni nuovo episodio possa offrire esperienze horror sempre più emozionanti, infatti, il prossimo capitolo, Little Hope, porterà una nuova storia davvero inquietante.

The Dark Pictures Anthology è un progetto portato avanti da Supermassive Games, già autori di Until Dawn per PlayStation 4, e Bandai Namco, che vuole creare la prima antologia horror videoludica. Il gameplay è di stampo cinematografico, con un avventura il cui epilogo dipenderà dalle scelte fatte dal giocatore. Ogni episodio della serie include anche due modalità multigiocatore: Storia Condivisa, che consente di condividere la storia e giocare con un amico online, e Serata al Cinema, in cui si potrà giocare con un massimo di 5 giocatori in una modalità offline passandosi il controller. Il destino dei personaggi dipende solo dai giocatori che potrebbero salvarli tutti o addirittura farli morire tutti.

Il precedente capitolo, intitolato Man of Medan, ha ottenuto un discreto successo di critica e pubblico. Il primo racconto di stampo horror dell'antologia si ispirava a fatti realmente accaduti che coinvolsero la nave mercantile olandese Ourang Medan in un misterioso incidente che ne uccise tutto l'equipaggio. Il gioco riprende quest'avvenimento per riproporlo in chiave horror. Ancora non sappiamo se anche Little Hope sarà ispirato a fatti realmente accaduti. Se volete saperne di più sul primo capitolo della Dark Pictures Anthology vi lasciamo alla nostra recensione di Man of Medan.

Come vi sembra questo Little Hope?