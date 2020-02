The Eddy: teaser trailer e trama della serie di Damien Chazelle

TV News

di Giuseppe Benincasa - 28/02/2020 09:33 | aggiornato 28/02/2020 09:38

Damien Chazelle debutta in TV a ritmo di musica con The Eddy!

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Damien Chazelle debutta in televisione e lo fa a modo suo con il dramma musicale The Eddy. La sua impronta è chiara fin dal teaser trailer, dove, così come per l'apertura di La La Land, Chazelle propone un piano sequenza.

Nel caso di The Eddy, la telecamera - senza stacchi - segue un uomo afroamericano che cammina su un marciapiede, poi questo invita una donna a seguirlo e poi insieme varcano l'ingresso di un locale chiamato, appunto, The Eddy.

Data la sua filmografia, Chazelle è chiaramente a suo agio nel campo musicale e con The Eddy si avventurerà nel locale che dà il titolo alla serie, esplorando il genere jazz.

Lo show si svolge nei vivaci quartieri multiculturali della Parigi moderna e narra la storia del celebre pianista jazz newyorkese Elliot Udo, che ora è co-proprietario del club The Eddy, dove gestisce la house band la cui leader è la cantante e sua fidanzata Maja.

Quando Elliot viene a sapere che il suo socio in affari, Farid, potrebbe essere coinvolto in alcune attività illecite, cominciano a venire alla luce segreti che sono stati nascosti anche alla moglie di Farid, Amira. Quando la tormentata figlia adolescente di Elliot, Julie, arriva improvvisamente a Parigi per vivere con lui, il suo mondo personale e professionale comincia rapidamente a disfarsi.

Qui sotto si possono vedere i poster dello show:

Lo show è composto da 8 episodi ed è affidato a 4 registi diversi: i primi due episodi saranno diretti da Damien Chazelle, il secondo e il terzo da Houda Benyamina, il quarto e il quinto da Laïla Marrakchi e gli ultimi due da Alan Poul.

La scrittura della serie è affidata a Jack Thorne (Shameless).

Il vincitore del Grammy Glen Ballard ha scritto le canzoni e ha contribuito a mettere insieme la band degli Eddy's, che sono veri e propri musicisti jazz parigini.

Il destino porta ancora una volta Chazelle a "incontrare" Moonlight dopo i fatti degli Academy Awards del 2017, dato che il protagonista dello show, André Holland, ha recitato nel film di Barry Jenkins.

Oltre a Holland, nel cast di The Eddy figurano Amandla Stenberg nei panni di Julie, Joanna Kulig nel ruolo di Maja, Tahar Rahim nelle vesti di Farid e Leïla Bekhti in quelli di Amira.

The Eddy sarà disponibile sul servizio streaming di Netflix dall'8 maggio 2020.