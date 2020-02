TV News The Good Doctor

The Good Doctor, la serie TV con Freddie Highmore, è basata su un drama coreano andato in onda il 2013. Quali sono le principali differenze tra i due show? Scopriamolo insieme.

The Good Doctor, la serie TV con Freddie Highmore in onda su FoxLife, è basata su "Good Doctor" (senza il "The"), un drama coreano andato in onda nel 2013. La premessa dello show americano è identica a quella della fonte originale, ma le due serie si differenziano per durata, relazioni tra personaggi e storyline, oltre che ovviamente per l'ambientazione.

The Good Doctor narra le vicende di Shaun Murphy, un chirurgo affetto da autismo e dalla sindrome del savant. Shaun ha un talento nelle diagnosi ed è quindi un medico brillante. Tuttavia ha delle difficoltà nei rapporti sociali e nel lavorare in squadra. Nel drama coreano, il protagonista è Park Shi-on, che ha le stesse qualità e caratteristiche della sua versione americana.

Quali sono le principali differenze tra The Good Doctor e Good Doctor?

Una delle differenze più importanti riguarda la durata e quindi lo sviluppo delle storyline. Il drama coreano è andato in onda nel 2013 ed è composto da 20 episodi. Fu un enorme successo, ma non ci fu una continuazione. In genere i drama coreani hanno questa durata, tra i 10 e i 24 episodi. La serie americana, invece, è attualmente in onda negli USA con la sua terza stagione ed è stata già rinnovata per una quarta stagione.

Nella versione USA, Shaun lavora all'ospedale St. Jose St. Bonaventure e i pazienti sono di tutte le età, mentre nella versione coreana, Shi-on lavora nel campo della chirurgia pediatrica.

L'episodio pilota della versione USA è quasi identico a quello della versione coreana. Anche Shi-on è pronto per il suo primo giorno di lavoro, quando all'improvviso un'emergenza medica richiede il suo intervento. Shi-on, proprio come Shaun, dimostra le sue incredibili capacità e diventa un eroe. David Shore, creatore della serie (e anche di Dr.House), ha rivelato di aver preso gli elementi che più ha apprezzato dall'episodio pilota coreano e di aver aggiunto del suo.

C'è, tuttavia, un'importante differenza tra i due episodi pilota. Nella versione coreana, Cha Yoon-seo (che sarebbe il personaggio di Claire nella versione USA), finisce per sbaglio nell'appartamento di Shi-on (Shaun). Il mattino seguente Yoon-seo vede Shi-on a petto nudo, e da lì inizia un percorso romantico. Nella versione USA non è mai successo. Claire non è un interesse amoroso per Shaun, i due sono solo amici, mentre nella versione coreana nasce una relazione tra Shi-on e Yoon-seo, relazione che diventa molto seria. Non è detto che nella versione USA non succederà mai niente tra Claire e Shaun, ma per ora il loro rapporto è solo d'amicizia.

Nella versione americana viene introdotto il personaggio di Lea, la vicina di Shaun. Tra Shaun e Lea, sempre nella versione USA, si sviluppa una storia romantica, mentre nella versione coreana l'interesse amoroso principale di Shi-on è Yoon-seo (Claire).

I drama coreani sono molto più rigidi nel parlare di politica, temi sociali e sessualità, quindi la versione americana tocca tematiche che Good Doctor non ha mai trattato.

Il Dr. Melendez, a differenza della sua controparte coreana (Kim Do-han), è molto più aperto nei confronti di Shaun (anche se non sembra).

In entrambe le versioni ci sono dei flashback che spiegano il passato di Shaun: ciò che è successo a suo fratello, ciò che è successo al suo coniglio e la terribile infanzia passata nel terrore e nella violenza. Alcuni dettagli, tuttavia, sono diversi: le dinamiche della morte del fratello di Shaun sono leggermente diverse rispetto a quelle della morte del fratello di Shi-on. Inoltre, nella versione americana Shaun è il fratello maggiore, mentre in quella coreana è il fratello minore.

In generale, dopo l'episodio pilota, la serie americana intraprende un percorso molto diverso da quella coreana, mantenendo la premessa intatta ma gestendo le relazioni e le storyline in modo originale.

Che cosa ne pensate delle differenze tra la versione coreana e quella americana di The Good Doctor?

