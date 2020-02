TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 28/02/2020 07:59 | aggiornato 28/02/2020 08:04

L'episodio 10x09 di The Walking Dead, trasmesso lunedì da FOX, ha cambiato tutto fra Alpha e Negan, sorprendendoci con uno sviluppo inaspettato. Ecco il video con le esilaranti reazioni in diretta da parte dei fan della serie...

C'è un po' di tutto: sorpresa, paura, disgusto, soddisfazione, contrarietà... Ciascuno ha reagito in modo diverso alla scena dell'episodio 10x09 di The Walking Dead che coinvolgeva Alpha (Samantha Morton) e Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Per quanto mi riguarda, vince su tutta la linea il signore vestito da Governatore, ma la questione è un'altra: a prescindere da come hanno accolto il nuovo sviluppo, tutti i fan di The Walking Dead sono rimasti sorpresi.

Un po' perché a tutto pensavamo, in quel momento così delicato, fuorché a uno sviluppo del genere. Ma soprattutto perché cambierà inevitabilmente le cose.

Oltre alla sorpresa, il denominatore comune delle reazioni "in diretta" durante la visione dell'episodio è il divertimento: le serie TV ci regalano emozioni, per questo le amiamo. E un colpo di scena come questo, in particolar modo quando è preceduto dal primo momento in cui Negan mostra di essere davvero spaventato, di certo non può passare inosservato.

The Walking Dead, secondo molti, è profondamente cambiata nel corso degli anni. In realtà il termine corretto è evoluta: in base agli sviluppi narrativi, inclusi morti o uscite di scena (non previste, come la volontà di Andrew Lincoln di non interpretare più Rick nella serie), i personaggi hanno dovuto evolversi.

E Negan, poco ma sicuro, è stato uno di quelli che sono maggiormente cambiati.

Ecco perché, nel bene e nel male, The Walking Dead continua ad avere il potere di soprenderci. Soprattutto ora, che il fumetto si è concluso...

Appuntamento a lunedì con l'episodio 10x10, in prima assoluta su FOX!