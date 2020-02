TV News This Is Us

di Verdiana Paolucci - 28/02/2020 12:03 | aggiornato 28/02/2020 12:08

Mandy Moore ha condiviso un video della sua prima audizione per This Is Us in cui si evince fin da subito la forte chimica con il partner di scena, Milo Ventimiglia

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Se la storia d'amore tra Jack e Rebecca in This Is Us ha appassionato milioni di spettatori, il merito è soprattutto degli attori che li interpretano, ossia Milo Ventimiglia e Mandy Moore.

Fin dal primo incontro, c'è stata una forte sintonia, tanto da illuderci che i due fossero una coppia anche nella vita reale. A conferma di ciò, Mandy ha condiviso su Instagram, un video molto interessante, risalente a quattro anni fa, prima del debutto della serie TV.

Nella clip, l'attrice e cantante racconta la sua audizione per il ruolo di Rebecca Pearson, matriarca della famiglia, e come è avvenuto l'incontro con colui che sarebbe diventato suo partner di scena, ovvero Milo.

La star spiega di essersi presentata all'audizione molto presto; è stata una delle prime a sostenere il provino. Il feedback, ricorda la Moore, fu molto positivo, ma gli addetti al casting le spiegarono che c'erano ancora altre attrici interessate alla parte di Rebecca Pearson, perciò avrebbe dovuto attendere loro notizie.

Nelle cinque o sei settimane successive, venne richiamata, insieme alle altre donne in lizza, stavolta per recitare una scena insieme agli attori che si erano presentati per il ruolo di Jack Pearson, marito di Rebecca in This Is Us. Ciascuna attrice, continua Mandy, venne messa in coppia con un attore diverso, e a lei toccò Milo Ventimiglia. La chimica tra i due fu immediata.

Nel video condiviso da Mandy si può vedere un piccolo scorcio di quell'audizione di coppia che evidentemente colpì gli autori di This Is Us per un particolare molto tenero: oltre a recitare la scena, Milo si avvicina per baciare dolcemente l'attrice sul collo. Un gesto spontaneo ma efficace, che sottolinea l'amore tra i personaggi da loro interpretati.

Il resto è storia: entrambi ottennero la parte, e oggi sono amatissimi dai fan di This Is Us. Non riusciamo a immaginare qualcun altro al posto di Mandy Moore e Milo Ventimiglia nei panni dei genitori dei Big Three!

This Is Us 4 è in onda su FoxLife con i nuovi episodi di stagione ogni martedì in prima visione assoluta.