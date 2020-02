Cinema

Timmy Frana: trailer italiano, trama e cast del film Disney+

di Rina Zamarra - 28/02/2020 13:10 | aggiornato 28/02/2020 13:23

Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato sta per arrivare in Italia. Ecco cosa devi sapere sul film Dinsey+ ispirato ai best seller per ragazzi con Timmy e l'orso polare Total.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020. Timmy Frana, il detective che risolve ogni grana, debutterà presto anche in Italia. Il film Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato è ispirato agli omonimi best seller incentrati sul personaggio di Timmy Frana, il ragazzino che è sempre in compagnia dell’orso polare Total e ha fondato l’agenzia investigativa Superfrana Spa. Il film è diretto da Tom McCarthy (Il caso Spotlight), che ha lavorato in stretta collaborazione con lo scrittore Stephan Pastis, autore dei sei romanzi per ragazzi con protagonista Timmy. I due, infatti, hanno scritto a quattro mani la sceneggiatura, cercando di rimanere il più fedele possibile ai romanzi. A proposito del lavoro fatto per il film, Pastis ha dichiarato: Per me era importante che i personaggi mantenessero la stessa voce che avevo creato per i libri e che rimanessero puri. Se siete dei fan dei libri, potete stare tranquilli. Le dichiarazioni e il lavoro di Pastis vi consentiranno di ritrovare nel film il Timmy che avete imparato a conoscere. La trama del film Timmy è un ragazzino speciale che, pur frequentando ancora le elementari, è il fondatore e amministratore delegato di un’agenzia investigativa e gira sempre con il suo amico orso Total. Prima però di diventare l’investigatore privato più famoso del pianeta, Timmy dovrà imparare a conoscere il mondo che lo circonda, popolato da diversi personaggi. Ci sono la sua mamma single Patty, il fidanzato della madre Crispin, il suo insegnante Mr. Crocus e il consulente scolastico Mr. Jenkins. Disney+ 10 Disney+ Facebook Twitter Pinterest Timmy con i suoi compagni di scuola

Chiudi 1 di 10 Il cast del film Il regista Tom McCarthy ha dichiarato di aver fatto dei lunghi casting per poter trovare il ragazzino giusto. Alla fine la scelta è ricaduta su Winslow Fegley, attore proveniente da una famiglia di artisti. Nonostante la giovane età, Winslow ha gia lavorato in televisione e precisamente nella serie Fast Layne, targata Disney Channel. È stata complessa anche la realizzazione dell’orso Total, affidata a Rich McBride, l’esperto di effetti speciali a cui si deve la creazione dell’orso protagonista di The Revenant al fianco di Leonardo DiCaprio. Durante le riprese, tra l’altro, c’è sempre stato un attore (Michael Adamthwaite) con trampoli e costume accanto a Winslow Fegley. In questo modo, infatti, il piccolo attore ha potuto interagire con una sorta di Total in carne e ossa. Il resto del cast include: Ophelia Lovibond nel ruolo di Patty

Wallace Shawn nel ruolo di Mr. Crocus

Craig Robinson nel ruolo di Mr. Jenkins

Kyle Bornheimer nel ruolo di Crispin

Chloe Coleman nel ruolo della piccola Molly Moskins

Kei nel ruolo del giovane Rollo Tookus HD Disney+ Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato sarà disponibile su Disney+ a partire dal 24 marzo 2020, data del debutto italiano della piattaforma streaming.