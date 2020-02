Tutti i riferimenti a cinema e serie TV nel video 'On' dei BTS

CelebrityCuriosità

di Rina Zamarra - 28/02/2020 10:04 | aggiornato 28/02/2020 10:09

Il nuovo singolo ON dei BTS sta macinando record: il video è stato visto da milioni di fan, che hanno trovato riferimenti a Game of Thrones, Il Re Leone e non solo.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il 27 febbraio è stato un giorno importante per tutti i fan dei BTS. Il gruppo sudcoreano ha pubblicato su YouTube il video del singolo ON, tratto dal loro settimo album.

In un’ora, il video ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni. Un vero record per un video musicale e un nuovo record per il gruppo musicale. Suga, uno dei membri della band, ha descritto così l’album:

Abbiamo lavorato insieme per sette anni, siamo in sette. È molto più di una semplice ispirazione, questo album [Map of the Soul: 7] contiene le nostre storie.

In realtà, molti fan hanno notato che i ragazzi non hanno messo in musica solo le loro storie, ma hanno realizzato un video che contiene tanti riferimenti a storie tratte dal cinema e dalla televisione.

L’inizio del video in cui Jin appare inginocchiato in un campo di battaglia, accanto a una colomba infilzata, ha ricordato a molti Game of Thrones. Ma le citazioni sono davvero tantissime e includono anche Maze Runner e Hunger Games.

Qui sotto, un piccolo elenco dei riferimenti:

Il signore degli anelli - i paesaggi scelti per il video ricordano sicuramente quelli usciti dalla penna di Tolkien, soprattutto nella parte iniziale.

- i paesaggi scelti per il video ricordano sicuramente quelli usciti dalla penna di Tolkien, soprattutto nella parte iniziale. Le cronache di Narnia - la scena del film in cui il muro di roccia si apre rivelando una sorta di nuovo mondo ricorda l’armadio magico che conduce nella terra incanta di Narnia.

- la scena del film in cui il muro di roccia si apre rivelando una sorta di nuovo mondo ricorda l’armadio magico che conduce nella terra incanta di Narnia. Bird Box - la parte del video con la ragazzina bendata ha ricordato a molti il film Bird Box con protagonista Sandra Bullock. Nel film, l’umanità è colpita da una follia suicida scatenata da misteriose entità soprannaturali. La protagonista cerca di mettere in salvo se stessa e i suoi due bambini con una benda che copre loro gli occhi.

- la parte del video con la ragazzina bendata ha ricordato a molti il film Bird Box con protagonista Sandra Bullock. Nel film, l’umanità è colpita da una follia suicida scatenata da misteriose entità soprannaturali. La protagonista cerca di mettere in salvo se stessa e i suoi due bambini con una benda che copre loro gli occhi. Blade Runner - la scena del video musicale in cui la colomba viene lasciata libera ha creato un immediato parallelo con Blade Runner. Nel film di Ridley Scott, infatti, Roy Batty libera una colomba, simbolo di compassione, misericordia e umanità.

- la scena del video musicale in cui la colomba viene lasciata libera ha creato un immediato parallelo con Blade Runner. Nel film di Ridley Scott, infatti, Roy Batty libera una colomba, simbolo di compassione, misericordia e umanità. Il Re Leone - la scena finale del video con il gruppo musicale che cammina sulla grande roccia ha fatto pensare subito a Il Re Leone.

ok so maze runner, lion king, jumanji, hunger games, noah's ark, game of thrones, bird box, divergent, the breakfast club, attack on titan, jordan river, alice in wonderland, lord of the rings, make it right, no more dream

WHAT ELSE COULD TJIS MV BE ABOUT#ONVIDEOPARTY @BTS_twt pic.twitter.com/vcwXoGy01t — pao⁷ is busy streaming ON (@paolakaye19) February 27, 2020

Noah's Ark and Alpacas and Namjoon..??? Wtf is Namjoon Noah the one who got on the boat with BTS and haters and rappers who used to mock him were left to get destroyed behind sksksksk#ONVIDEOPARTY pic.twitter.com/BPIE7eX1Ik — Sana⁷ is Streaming ON (@Tinyhoseokk) February 27, 2020

I riferimenti potrebbero non essere finiti qui, perché più passano le ore e più i fan trovano citazioni da film e serie TV e persino riferimenti a personaggi biblici come Noè!