César Awards 2020: I miserabili e tutti i altri vincitori

01/03/2020 11:47 | aggiornato 02/03/2020 09:47

I César 2020 hanno decretato il trionfo del film I Miserabili, che si è aggiudicato quattro premi. Parasite ha vinto nella categoria miglior film straniero.

I César hanno visto trionfare I Miserabili di Ladj Ly. La pellicola si è aggiudicata i premi come miglior film, miglior montaggio e migliore promessa maschile. Non solo, I Miserabili ha ottenuto anche l’ambito César del Pubblico. Si tratta di una bella rivincita per il film, tornato senza nessun riconoscimento dagli Oscar 2020, dove concorreva nella categoria di miglior film internazionale.

Il César per la migliore regia è andato a Roman Polanski per L’ufficiale e la spia, mentre quelli della categoria migliore attore e migliore attrice protagonista sono andati a Roschdy Zem per il film Roubaix, une lumière e a Anaïs Demoustier per il film Alice e il sindaco.

A Fanny Ardant, invece, è andato il César come migliore attrice non protagonista per il film La belle époque.

#Cesar 2020 Director Nicolas #Bedos poses with the Best Original Screenplay award next to Fanny #Ardant who poses with the Best Actress in a Supporting Role award for the movie 'La Belle epoque' at Le Fouquet's in Paris. ©Tatif/Wostok Press pic.twitter.com/DmcXTF2RTq — Wostok Press (@wostokpress) March 1, 2020

Purtroppo, l’italiano Il traditore di Marco Bellocchio non ha ottenuto il premio come miglior film straniero. Continua, infatti, la marcia trionfale di Parasite, che si è aggiudicato anche il César.

Qui di seguito, l’elenco completo dei vincitori:

Migliore promessa femminile

Lyna Khoudri - Papicha

Migliore promessa maschile

Alexis Manenti - I Miserabili

Migliore opera prima

Papicha

Migliore attore non protagonista

Swann Arlaud - Grazie a Dio

Migliore attrice non protagonista

Fanny Ardant - La belle époque

Migliore attore protagonista

Roschdy Zem – Roubaix, une lumière

Migliore attrice protagonista

Anaïs Demoustier - Alice et la maire

Miglior film

I Miserabili

Miglior regia

Roman Polanski - L’ufficiale e la spia

Migliore sceneggiatura originale

La belle époque - Nicolas Bedos

Migliore sceneggiatura non originale

L’ufficiale e la spia

Migliori costumi

Pascaline Chavanne - L’ufficiale e la spia

Migliore scenografia

Stéphane Rosenbaum - La belle époque

Miglior fotografia

Claire Mathon - Ritratto della giovane in fiamme

Miglior montaggio

Flora Volpelière - I Miserabili

Miglior sonoro

Wolf Call - Minaccia in alto mare (Le chant du loup)

Migliore musica originale

Dan Levy - Dov’è il mio corpo?

Miglior opera prima

Papicha - Mounia Meddour

Miglior cortometraggio

Pile Poil

Miglior cortometraggio d’animazione

La nuit des sacs plastiques

Miglior film straniero

Parasite

Miglior documentario

M - Yolande Zauberman

Miglior film animato

Dov’è il mio corpo? - Jérémy Clapin

César del pubblico