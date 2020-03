TV NewsAnimazioneCuriosità

[Spoiler!]

di Simone Alvaro Segatori - 01/03/2020 11:55

Da qualche parte, nella foresta, Bill attende di essere trovato.

Benvenuti viaggiatori. Venite e accomodatevi intorno al fuoco. Se siete giunti fin qui è perché vi siete persi nella foresta, una foresta oscura e ricca di segreti di nome Gravity Falls. Ho già visto uno sguardo come il vostro, sono gli occhi di coloro che hanno accettato di imbarcarsi nella Cipher Hunt, occhi che non si fermeranno finché non avranno scoperto la verità. E va bene, vi dirò tutto, vi rivelerò come decifrare tutti i codici segreti nascosti in Gravity Falls, ma sarete pronti a pagarne il prezzo?

I messaggi segreti nascosti in ognidove

Tutto è iniziato nel lontano 2012 quando Gravity Falls, una serie a cartoni animati arrivò su Disney Channel. La serie, composta da due stagioni e di 40 episodi totali, è stata creata da Alex Hirsch e trae ispirazione dalle avventure che Alex e la sorella Ariel erano soliti immaginare da bambini durante le vacanze estive. Nella serie i loro alterego sono Dipper e Mabel Pines, due gemelli che scopriranno gli oscuri segreti nascosti nella cittadina di Gravity Falls.

Se avete visto la serie TV sapete già che "niente è come sembra" e che ogni cosa nasconde un segreto: messaggi nascosti, codici cifrati, personaggi che viaggiano nel tempo e negli episodi, strani manoscritti, suoni sinistri, ma soprattutto sigle iniziali. Ne esistono tantissime versioni, con particolari che cambiano durante la serie ribaltando tutte le vostre convinzioni a meno che non sappiate ascoltare.

Le chiavi di decriptazione: Cifrario di Cesare, Vigenere e Codice Binario

Il video qui sopra potrebbe sembrarvi solo una comunissima sigla di un cartone animato, ma in realtà nasconde così tanti segreti capaci di far impazzire anche il fan più accanito di Twin Peaks. Non ci credete? Avete fatto caso al Bigfoot che corre nella scena degli alberi? Avete visto il numero 618 ripetuto quasi ossessivamente? E il triangolo con un occhio solo che vi guarda? No vero? E il sibilo? Avete sentito il sibilo alla fine? La chiave dei segreti di Gravity Falls è proprio in quel sibilo.

Tra i numerosi segreti e misteri della serie c'è infatti anche quello dei codici cifrati alla fine di ogni episodio. Lettere apparentemente senza senso che sono in realtá dei codici e che con la giusta chiave possono essere decriptati. Ascoltato nel giusto modo il sibilo alla fine della canzone d'apertura fornisce la chiave per decriptare questi codici. Ad un primo ascolto è possibile sentire la frase "Sono ancora qui!", probabilmente un avvertimento di Bill Cipher, l'oscura presenza che incombe sulla vita dei giovani Pines.

Ascoltando però il sibilo all'indietro, come mostrato nelle ultime puntate della serie che hanno una sigla alternativa che si sviluppa proprio al contrario, la frase del sibilo si trasforma e diventa "Tre lettere indietro".

Questa è la prima indicazione per decifrare i codici ovvero usare il Cifrario di Cesare, inventato dall'imperatore romano, che prevede di sostituire una lettera con la terza lettera precedente. In modo da ottenere un risultato del genere:

CAVALLO = ZXSXIIL

Come se questo metodo di cifratura non bastasse durante la serie il sibilo nella sigla cambia dando ogni volta nuove informazioni per decodificare tutte le frasi alla fine di ogni episodio (in alcune occasioni della messa in onda della serie le parti con il codice sono state tagliate). Si passa quindi dal Cifrario di Cesare alla cifratura Atbash, poi a quella A1Z26. Si utilizza il Cifrario di Vigenère e anche codici numerici e binari. Infine si arriva persino ad un sistema di cifratura interno che utilizza i numerosi simboli che appaiono nei diari segreti presenti nella serie (se volete approfondire qui trovate l'elenco completo dei crittogrammi e dei codici usati).

Ma perché tutti questi codici? A cosa servono?

I codici nascondono piccoli spoiler sulla serie oppure messaggi rivolti allo spettatore e che vanno a sfondare la quarta parete:

Il crittogramma nascosto nella sigla rivela che

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! STAN NON È QUELLO CHE SEMBRA

Nella puntata Cacciatori di Teste rimangono dei dubbi su una delle statue di cere e dal crittogramma si scopre che

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! È ANCORA NASCOSTO NEL SISTEMA DI VENTILAZIONE

Mentre nell'episodio 17 della prima stagione Alex manda un messaggio diretto alla sorella Ariel.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nella puntata sono infatti presenti una versione cartoon dei Backstreet Boys e il crittogramma alla fine recita CONTENTA ORA, ARIEL?

Al di là di queste piccole curiosità e stranezze, i crittogrammi nascosti nella serie sono serviti più che altro come allenamento per una caccia ai codici ancora più grande.

La Cipher Hunt: la grande caccia al tesoro di Gravity Falls

Il 21 Luglio 2016 il creatore della serie Alex Hirsch ha dato via ad un alternate reality game, un gioco avvenuto nella realtà che, proprio come una gigantesca caccia al tesoro, ha coinvolto tantissimi cercatori che volevano sapere la verità.

HD Alex Hirsch Immagine usata da Hirsch su Twitter per dare il via alla caccia

I codici hanno portato giocatori di tutto il mondo a coalizzarsi, visitare musei, templi, e tantissimi altri luoghi alla ricerca di indizi per proseguire nella Cipher Hunt. Dai puzzle, ai crittogrammi, da file audio a statue da ricomporre, gli oggetti usati per la Cipher Hunt sono stati tra i più svariati. Dopo aver decriptato le lettere rosse della prima immagine diffusa per la caccia, che restituiscono la parola Russia, la caccia si è spinta in tantissimi altri paesi come Giappone, e Stati Uniti (qui tutti gli indizi e le location) fino a riportare i giocatori nella foresta. Il luogo dove tutto è iniziato e dove tutto è finito.

Se avete visto la serie dovreste sapere cosa si nasconde nella foresta. Un tesoro sepolto che, decodificando il messaggio segreto dell'ultimo episodio, si dice aspetti silente di essere ritrovato oltre le porte arrugginite. Insieme a quel tesoro però attende anche una statua di qualcosa di molto pericoloso, che aspetta solo che qualcuno gli stringa la mano.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Il villain principale della serie è infatti Bill Cipher una creatura a forma di triangolo e con un occhio solo che stringe patti diabolici con gli esseri umani. Stringendo la mano di Bill però non si sa mai cosa potrebbe accadere e i gemelli Pines rischieranno la loro vita e quella di tutta Gravity Falls per i patti stretti con la strana creatura. Alla fine della serie Bill viene sconfitto e trasformato in una statua che riposa nel bosco di Gravity Falls.

HD Disney Fotogramma finale della serie Gravity Falls

Dopo aver terminato la serie, infatti, molti si sono chiesti se la statua di Bill Cipher esistesse davvero ed è stato proprio Alex Hirsch a rivelare che la statua esisteva e che per trovarla bisognava partecipare alla Cipher Hunt seguendo queste regole:

Questa è una caccia al tesoro non ufficiale realizzata da Alex Hirsch! Non ha alcun legame con nessuna azienda!

Non è stata fatta nessuna violazione o atto di vandalismo. Tutto avviene in un luogo pubblico. Siate rispettosi di quello che vi circonda!

Fate attenzione: partecipate al gioco a vostro rischio e pericolo! Come Pokémon Go, tenete d'occhio Gyarados!

Se incontrate Bill, qualunque cosa facciate, non stringetegli la mano!

Alex ha inoltre affermato che il vero tesoro della caccia era la caccia stessa, ma che il primo in grado di decodificare tutti i codici e arrivare nel punto finale della caccia avrebbe ottenuto un premio.

Il 3 agosto del 2016 la statua di Bill venne trovata a Reedsport in Oregon, in una zona boschiva oltre un vecchio cancello arruginito. Sepolto davanti alla statua uno scrigno contenente il Diario 3 visto nella serie, diverse monete plastificate russe, giapponesi e americane, una luce nera per rivelare scritte nascoste, un carillon a forma di Bill Cipher che suona la sigla della serie TV, vari foglietti di carta, miniature, foto, schizzi, una corona di plastica e una fascia con scritto "Sindaco di Gravity Falls".

HD Disney

Infine, dopo vari spostamenti dovuti a problemi di proprietà, la statua di Bill ora riposa a Confusion Hill, dove altri fan o cercatori di tesori continuano a portare avanti la caccia compiendo il pellegrinaggio verso la statua e lasciando nuovi tesori.

Ma voi avventurieri non vi accontentate mai vero? Pensate sempre che ci sia dell'altro...beh, avete ragione! Il vero tesoro deve ancora arrivare!

Il sito dei codici e la strana pennetta USB

Insieme al mucchio di tesori i giocatori trovarono anche una pennetta USB con dentro vari contenuti tra cui un messaggio audio dello Zio Stan (personaggio della serie) che canticchiava e diceva:

Ci incontreremo di nuovo ... Non so dove ... Non so quando ... Ma so che ci rivedremo, durante una giornata di sole ... * rumori di tosse* Oh, il mio esofago. Hey ragazzi. Congratulazioni per aver trovato la mia, uh, il misterioso tesoro del-l-l-la statua nella foresta. Uh, è proprio questo! Avete raggiunto la fine, è davvero fatta! Davvero, l'hai cercato e l'hai trovato. E, ehm, ora è tuo! Uh ... Sai, se tu stessi sperando in una sorta di, sai, una ricompensa in denaro ... non posso biasimarti ma il il vero tesoro è il viaggio e gli amici che hai trovato lungo la strada. Nel caso in cui non hai trovato amici almeno hai fatto esercizio. Ehm, comunque, sai, fai una foto con la statua. Stringigli la mano, è un po' come un premio. E dì a tutti che l'hai fatto tu per primo, questo ti rende il migliore. Inoltre, se qualcuno ti ha aiutato, dai loro alcune delle monete d'oro di plastica. Condividi la ricchezza! Comunque complimenti! Sono Zio Stan, e come dico sempre ... Nessun rimborso!

Sulla pennetta oltre al messaggio era presente anche uno strano file di testo chiamato "MyExWifeStillMissesMe.ButHerAimIsGettinBetter." che una volta aperto su Notepad rivelava il testo "RETURNBACKWARDSTOTHEPASTAGAINTHREE".

HD Disney

Ancora stranezze e ancora codici, vedo che vi state spazientendo cari cercatori ma ormai ci siamo, siamo giunti quasi alla fine di questo viaggio verso la verità.

Andando sul sito The Mistery Gravity Falls, un sito pieno di codici e stranezze sulla serie (in cui è possibile anche creare frasi criptate personalizzate) si può trovare una pagina nascosta che richiede l'accesso tramite credenziali. Inserendo come account RETURNBACKAWARDS e come password TOTHEPASTAGAINTHREE si accede al vero tesoro della Cipher Hunt.

Il premio finale della caccia: da qualche parte, nel profondo della foresta

Il pilot della serie TV Gravity Falls, che mostra una versione alternativa del primo episodio Trappola per Turisti. Questo il premio ultimo della Cipher Hunt.

Ora sapete la verità, eppure siete ancora qui. Si lo so, i segreti sono ancora tanti ed è difficile riuscire a smettere. Io stesso sono ancora qua, alla ricerca dei misteri di questa foresta. Forse un giorno troverò quello che cerco o forse l'ho già trovato, solo che non voglio mai smettere di cercare.