Stargirl: trailer italiano, trama e personaggi del film Disney+

di Giuseppe Benincasa - 01/03/2020 13:01

Un'avventura nel mondo di due ragazzi, facce della stessa medaglia. Stargirl, ecco tutto quello che c'è da sapere sul film Disney+.

È finalmente online il trailer italiano del film di Stargirl, che debutterà prossimamente sul servizio streaming Disney+.

La pellicola si propone con una tenera e stravagante storia di crescita, che riguarda i protagonisti Stargirl Caraway e Leo Borlock. Quest'ultimo è uno studente della Mica High School, i cui voti sono sufficienti e la vita è riservata. Ma tutto cambia quando Leo incontra Stargirl, una ragazza sicura di sé, con un debole per l'ukulele, che sa sempre come distinguersi in mezzo agli altri.

Le eccentricità e la contagiosa personalità di Stargirl affascinano Leo e tutto il corpo studentesco, così la ragazza passa rapidamente dall'essere ignorata e ridicolizzata all'essere accettata e lodata, in un giro di alti e bassi, che porteranno i due amici a confrontarsi con sé stessi e con il loro futuro.

Dal trailer, che si può vedere in testata a questo articolo, sembra chiaro fin dall'inizio che il tema del bullismo verrà affrontato. Infatti Leo, fin da piccolo, è stato oggetto di attenzione da parte dei bulli e ciò lo ha portato a decidere di dover passare inosservato per il resto della sua vita.

L'altra faccia della medaglia è Stargirl, a cui sembra non interessare completamente di come la possano giudicare gli altri, infatti veste in maniera appariscente e si comporta come le suggerisce la sua natura. Questo attira le attenzioni di Leo, che, probabilmente dentro di sé, si chiede quale coraggio e forza di volontà serva per essere come Stargirl.

Non vuoi che l'universo ti senta?

Urlare, spesso, può essere una liberazione e, da quello che suggeriscono le immagini del trailer, pare che Leo si farà trascinare in un nuovo mondo da Stargirl.

Qui sotto, invece, si può vedere il poster del film diretto da Julia Hart, su una sceneggiatura di Kristin Hahn, Julia Hart e Jordan Horowitz.

Il film è tratto dal libro omonimo, scritto dall'autore di racconti per ragazzi Jerry Spinelli. Il romanzo è uscito nel 2000 e in Italia è edito da Mondadori, così come il sequel, uscito nel 2007 e intitolato Per sempre Stargirl:

Il cast

Susan Caraway detta Stargirl è interpretata da Grace VanderWaal. Fino a ora, la giovane attrice ha lavorato come cantante e compositrice, regalando canzoni per i film d'animazione come Wonder Park (la canzone è Hideaway) e Next Gen (autrice di due canzoni Clay e Clearly).

Leo Borlock ha il volto di Graham Verchere, già attore in serie TV conosciute, come Supergirl dove l'abbiamo visto nei panni di George Lockwood, The Good Doctor nelle vesti del giovane Shaun e Fargo, dove ha interpretato Nathan Burgle nella terza stagione.

Nel film è anche presente l'ormai quotatissimo Giancarlo Esposito, che è conosciuto al mondo degli amanti delle serie TV per aver interpretato Gustavo Fring in Breaking Bad e in Better Call Saul. Inoltre, i fan potranno ammirarlo ancora in The Mandalorian, la serie live-action di Star Wars disponibile dal 24 marzo su Disney+. In Stargirl, Esposito veste i panni dell'insegnante Archie Brubaker.

Darby Stanchfield interpreterà Gloria Borlock, la madre di Leo. L'attrice è famosa per essere apparsa recentemente nella serie TV Locke & Key nei panni di Nina Locke. Tra le sue più importanti recitazioni si segnala quella nel ruolo di Abby Whelan nella serie TV di culto Scandal.

Completano il cast Karan Brar nei panni di Kevin Quinlant, Maximiliano Hernandez nel ruolo di Mr. Robineau e Shelby Simmons in quello di Hillari Kimble.

Stargirl sarà disponibile sul servizio streaming Disney+. Per saperne di più ci si può registrare sul sito ufficiale.