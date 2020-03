TV News Criminal Minds

02/03/2020

Spencer Reid, Cat Adams, Max e la sua famiglia: c'è tutto questo, insieme al passato e al futuro, nell'episodio 15x06 di Criminal Minds. Un grande episodio.

Una vedova nera, con potenzialmente centinaia di vittime... Ossessionata dal dottor Spencer Reid (Matthew Gray Gubler): l'unico uomo a batterla in astuzia.

Nel sesto episodio di Criminal Minds 15, intitolato Appuntamento al buio, ritroviamo la Vedova Nera, Cat Adams (Aubrey Plaza), vecchia e sgradita conoscenza di Reid.

Sappiamo per esperienza, dopo quasi 15 anni, quanto il lucido e intelligentissimo Specer Reid possa rimanere turbato dai faccia a faccia con gli assassini che hanno modo di fargli del male: purtroppo, già in passato ha dimostrato di essere tanto intelligente quanto sensibile.

Un altro appuntamento col passato, un incubo che torna per chiudere tutte le questioni lasciate in sospeso, ma soprattutto per rendere omaggio ai fan della prima ora.

Un vecchio caso che credevo chiuso

Lo descrive così a Max (Rachael Leigh Cook):

Spencer Reid, insieme al resto della squadra, si trova di fronte a uno dei molti casi di questa stagione che tornano a tormentare i suoi protagonisti.

Solo che, stavolta:

Non c'è vittimologia.

Cat Adams non aveva mai rapito un padre e una figlia, prima, e ha una complice. La sua ex compagna di cella, Juliette Weaver (Jamie Sara Slovon).

Spencer Reid lo scopre in fretta, così come scopre che il rapimento è una vendetta contro il padre di Cat, ma non basta.

L'ossessione di Cat per "Spencie" torna a tormentarlo nel momento in cui la relazione fra Spencer e Max inizia a costruire le proprie fondamenta.

Amore e ossessione, privato e professionale

Al rifiuto di Reid, Cat capisce che sta pensando a un'altra... E gli dà uno schiaffo.

La gelosia folle di Cat, che Reid convince di essere al centro dei suoi pensieri, lo porta a trovarsi con Max e Cat in casa sua... Mentre bacia Cat.

Non è il padre di Cat Adams, quello rapito: è il padre di Max, con sua sorella.

La vita privata di Spencer Reid s'intreccia pericolosamente con quella professionale: una formula non nuova nella storia di Criminal Minds, e sempre efficace.

Soprattutto se fai confessare un omicidio alla potenziale nuova fidanzata di Spencer Reid, che ancora non hai frequentato e già ti trascina nel vortice d'orrore del suo lavoro.

E questa è la parte vera. Le accuse a Reid e la confessione dell'omicidio: questa è la parte di cui Reid era all'oscuro.

E sì, il suo lavoro è pericoloso e spaventoso. Ma Max, a conti fatti, è la donna perfetta per lui.