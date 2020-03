Day Of The Dead: in arrivo la serie TV basata sul film di Romero

TV News

Day Of The Dead (Il giorno degli zombi) sta per diventare una serie TV. Il film cult anni Ottanta di George A. Romero potrebbe arrivare, negli USA, già dal 2021. La prima stagione dovrebbe essere composta da dieci episodi.

Ricordate Day Of The Dead, meglio conosciuto in Italia come Il giorno degli zombi? È in arrivo una serie TV basata sul film di George A. Romero: il network statunitense SyFy avrebbe, infatti, ordinato l’adattamento del classico horror del 1985.

Per chi non se la ricordasse, la trama del film racconta di un’orda di zombi che, usciti dalle proprie tombe, prende il sopravvento sull’umanità: un gruppo di scienziati e militari si riunisce in una base lontana dalla città, per salvarsi e cercare di trovare una soluzione al problema. Il film uscì nelle sale statunitensi il 19 luglio 1985, in Italia il 10 aprile 1986.

Diretto da George A. Romero, Il giorno degli zombi è il terzo film della saga dei morti viventi creata del regista, considerato un maestro del genere horror: La notte dei morti viventi (Night of the Living Dead) fu il primo film (1968), seguito da Zombi nel 1978. Day Of The Dead avrebbe dovuto essere l’ultimo capitolo di una trilogia ma, successivamente, si aggiunsero La terra dei morti viventi (Land of the Dead) nel 2005, Le cronache dei morti viventi (Diary of the Dead) nel 2007 e L'isola dei sopravvissuti (Survival of the Dead) nel 2009.

La trama ispirata al film cult degli anni Ottanta dovrebbe narrare, come il film, la storia di sei estranei che cercano di sopravvivere a un’invasione di non-morti.

Scritta dagli showrunner Jed Elinoff e Scott Thomas, la serie – come riporta Deadline - sarà prodotta da Cartel Entertainment e avrà tra i suoi produttori esecutivi Stan Spry, Jeff Holland, Drew Brown, Robert Dudelson, James Dudelson e Jordan Kizwani.

La prima stagione di Day Of The Dead dovrebbe essere composta da dieci episodi e potrebbe arrivare, negli USA, già a partire dal 2021 (sebbene non vi sia ancora alcuna data di release ufficiale).

Non ci resta che attendere per ulteriori notizie ufficiali e, nel frattempo, dare un'occhiata al film originale del 1985!

