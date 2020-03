Curiosità

di Marcello Paolillo - 02/03/2020 08:15

Alcuni fan di Star Wars hanno realizzato delle versioni realmente imponenti dei celebri Star Destroyer, costruiti con centinaia di migliaia di mattoncini LEGO!

Lo scorso mese di agosto 2019, LEGO ha annunciato l'uscita di un nuovo set dedicato al veicolo spaziale dell'Impero Galattico noto come Star Destroyer.

L'oggetto comprende un totale di ben 4784 pezzi, venduto al prezzo di 699,99 euro. Oltre al costo, anche le misure non sono da meno, essendo la nave lunga ben 110 cm e larga 66 cm, con un'altezza di 37 cm (senza supporto). Il set 75252 Imperial Star Destroyer Ultimate Collector Series è disponibile in Italia dal 1 ottobre dello scorso anno.

Insomma, un incrociatore stellare di nome e di fatto, sicuramente in grado di solleticare il palato di ogni fan di Star Wars (e dei celebri mattoncini LEGO). Un appassionato di nome Matt Benner è andato però davvero oltre, realizzando ben tre versioni "custom" del veicolo spaziale, una delle quali composta da ben 35mila pezzi.

Avete capito bene: tre modelli "fatti in casa" del leggendario incrociatore stellare, con tanto di interni simili in tutto e per tutto a quelli visti nella saga di film al cinema. I due modelli più piccoli contato "appena" 15500 e 4450 pezzi, sebbene si tratti in ogni caso di opere davvero uniche.

Come potete notare voi stessi dal video che trovate poco sopra - ripreso durante il BrickFair Virginia 2018 - questi Star Destroyer LEGO sono pieni zeppi di dettagli in grado di mandare in brodo di giuggiole ogni fan di Guerre Stellari che si rispetti: dalle torrette radio esterne alla nave, sino alla sala comandi, l'armeria dei soldati imperiali e la sala medica, con tanto di omini LEGO - inclusi Stormtrooper, Imperial Officer e vari Imperial Crew Member - incastonati nella loro posizione ideale.

Ma non solo: le navi sono in grado di trasportare numerosi caccia TIE e mezzi da combattimento nei propri hangar (spiacenti, il raggio traente c'è ma non è realmente operativo). Ricordiamo che si tratta di oggetti unici, non reperibili in commercio.

Non è finita qui: poco sotto trovate un altro, imponente Star Destroyer immortalato da Joshua Hanlon di Beyond the Brick e realizzato da Robert Larkins, mostrato in occasione del Philly Brick Fest 2019. In questo caso parliamo di un pezzo davvero imponente composto da oltre 25mila pezzi LEGO.

A voi piacerebbe avere dentro casa uno di questi colossali incrociatori stellari realizzati coi mattoncini LEGO?