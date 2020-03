Final Fantasy VII: disponibile ora la demo su PS4!

L'uscita di FFVII Remake è fissata per il 10 aprile 2020 su PlayStation 4 – una data che non sembra più così lontana, mentre ci si può pregustare un primo assaggio del gioco dalla demo.

Gli sviluppatori hanno assicurato di voler rimanere fedeli all'opera originale , pur apportando alcune migliorie e cambiamenti, tanto alla storia quanto al gameplay. Nel caso di quest'ultimo, quello più palese è il nuovo sistema di combattimento in tempo reale , incentrato sull'azione, che consente di avvalersi delle specifiche unicità dei personaggi del proprio party. In alternativa, i tradizionalisti potranno anche scegliere di strutturare il gioco in battaglie a turni con la Classic Mode, che si rifarà all'originale.

La demo, precisa la compagnia giapponese, include una prima sequenza di gioco (quella dell'arrivo di Cloud in treno, che gli appassionati ben conoscono) e non consentirà di portare il salvataggio nel gioco finale . Quanto farete nella demo, insomma, dovrà essere ripetuto quando comprerete il gioco completo.

Nel post in cui annuncia la disponibilità della demo, Square Enix chiede "che cosa stai aspettando?", invitando gli appassionati a procedere con il download su PlayStation Store . La demo è disponibile solo su PlayStation 4 , console sulla quale il remake rimarrà esclusivo per tutto il suo primo anno di vita .

Dopo le precedenti indiscrezioni , attraverso i suoi canali social, Square Enix ha annunciato oggi un'ottima notizia per i fan in attesa di Final Fantasy VII Remake : è infatti possibile scaricare da subito una demo gratuita , che consente di giocare le prime fasi dell'atteso ritorno di questo grande classico.

