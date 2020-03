No, Henry Cavill non è il nuovo Wolverine (e non sarà in Captain Marvel 2)

Cinema

02/03/2020

L'attore è stato protagonista di un rumor che si è diffuso in maniera inarrestabile, ma che non diventerà realtà.

Durante i giorni che hanno concluso il mese di febbraio 2020, sui social media si è sparsa una voce che ha interessato moltissime persone e che ha acceso delle speranze.

Il rumor in questione, diventato virale, vedrebbe Henry Cavill come uno degli attori papabili per interpretare Wolverine sul grande schermo dopo la dipartita di Hugh Jackman, con un possibile debutto in Captain Marvel 2.

Una notizia del genere, oltre a sconvolgere fan di tutto il mondo che hanno subito cercato di vedere Cavill nei panni di uno degli X-Men più amati, ha avuto un grande eco, tanto da essere presa quasi sul serio.

Purtroppo, quella circolata è notizia che non sarebbe destinata a diventare realtà: perché se è vero la sceneggiatura di Captain Marvel 2 non è stata ancora completata, è anche vero che l’attore britannico non sarebbe stato contattato per nessun ruolo, tanto meno per quello di Wolverine.

Inoltre, bisogna considerare la quantità di impegni che Henry Cavill dovrà affrontare da qui al prossimo futuro. Infatti, al momento sta girando i nuovi episodi della serie Netflix The Witcher, che ha ottenuto un grandioso successo con l’uscita della prima stagione. A ciò, si aggiunge anche il suo coinvolgimento in progetti cinematografici come Enola Holmes e Squadron 42.

Calcolati i suoi impegni, il fatto che Cavill possa interpretare Wolverine resterebbe praticamente un’utopia, anche perché il personaggio Marvel è piuttosto complesso e potrebbe essere protagonista di diversi film in futuro. Insomma, un ruolo che richiederebbe veramente tanto tempo: tempo che, per ora, l’attore non avrebbe.

Per quanto riguarda Captain Marvel 2, il film non ha ancora un titolo preciso, né una data di uscita: inoltre, l’introduzione di un personaggio come Wolverine in un film del genere potrebbe non essere proprio l’ideale.

E voi, che ne pensate? Quale attore potrebbe interpretare Wolverine?

