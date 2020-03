Videogames

di Pasquale Oliva - 02/03/2020 15:12 | aggiornato 02/03/2020 15:17

La crisi sanitaria non fa sconti a nessuno. Quest'anno la Game Developers Conference di San Francisco non si terrà a marzo. L'evento è stato rinviato, ma a quando?

Dopo le defezioni di Sony, Facebook, Microsoft ed Epic Games (tra le altre), ancora brutte notizie per la Game Developers Conference 2020. A causa della crescente paura per il coronavirus, gli organizzatori della fiera videoludica - Informa PLC - hanno confermato che l'appuntamento di quest'anno è stato ufficialmente posticipato a data da destinarsi.

La notizia era nell'aria ormai da giorni, e prima dei recenti casi di contagio confermati anche in terra statunitense. Una decisione inevitabile e presa in totale accordo con i partner, volta a tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che partecipano ad un evento che ad ogni edizione attira migliaia di persone.

Dopo una stretta consultazione con i nostri partner nell'industria videoludica e le community di tutto il mondo, abbiamo preso la difficile decisione di rinviare la Game Developers Conference di questo marzo. Avendo trascorso lo scorso anno a prepararci per l'evento con tutti i partner dell'evento, siamo profondamente dispiaciuti e delusi di non potervi accogliere in questo momento.

La GDC 2020 è stata dunque rinviata, ma lo stato di allerta mondiale figlio di una crisi sanitaria non lascia filtrare particolare ottimismo sull'immediato futuro. In ogni caso, considerati i tempi necessari per lo studio e la messa in atto del Piano B, il calendario sembra offrire pochi spazi liberi. A giugno ci sarà l'E3 2020 di Los Angeles, ad agosto invece la Gamescom 2020 di Colonia. Maggio o luglio dunque i mesi più papabili.

Come tutti ci ricordano, succedono grandi cose quando la community si riunisce alla GDC. Per questo motivo, abbiamo intenzione di spostare la GDC in estate. Lavoreremo con i nostri partner per finalizzare i dettagli e condivideremo maggiori informazioni sul programma nelle prossime settimane.

Quello della GDC 2020 è solo l'ultimo esempio dei danni causati dal coronavirus, anche in termini economici. Lo stesso destino potrebbe toccare anche ad Apple e alla sua WWDC20, prevista per giugno ma oggi in dubbio per i medesimi motivi, e ai già citati E3 e Gamescom.