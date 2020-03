VideogamesCuriosità

L'azienda giapponese Bauhutte ha realizzato uno straordinario letto da gamer, ricco di comfort di ogni genere per gli appassionati di videogame. Dopo le sedie da gaming, è la volta di un'intera postazione da letto che include scrivania, comodino e altro.

La sedentarietà non è mai una buona cosa, ma chiunque nella propria vita abbia giocato anche soltanto a un videogioco sa perfettamente quanto sia utile una postazione comoda, che possa fornire un’esperienza di relax totale. Le sedie da gaming non sono una novità, ma avete mai visto un letto dotato di tutti i comfort possibili e immaginabili per un gamer?

Ci ha pensato Bauhutte - un’azienda giapponese specializzata proprio in arredamento da gaming - che ha messo a punto il letto che ogni gamer del mondo sogna: Bauhutte ha, infatti, realizzato un letto che soddisfa praticamente quasi tutte le necessità del gamer in cerca di comfort.

Per la precisione, si tratta di un ampio letto posizionato davanti al monitor – o a più schermi, se lo si desidera! - e composto da vari complementi d’arredo: una piccola libreria su cui poggiare i propri videogiochi o ciò che si vuole – così da avere tutto a portata di mano – un comodino su cui adagiare accessori vari – tablet, controller e chi più ne ha più ne metta – una piccola scrivania, un portavivande – vuoi mettere giocare senza snack e bevande varie a portata di mano? - e un bastone pieghevole, su cui posizionare e fissare il proprio smartphone.

Ci sono, inoltre, innumerevoli spazi da poter utilizzare come si preferisce e, ovviamente, un super-cuscino comodissimo sul quale poggiarsi.

Come dimostrato da numerosi studi negli anni – tra cui la ricerca pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition, nel 2011 – la sedentarietà non è il massimo per la salute e, in linea generale, l’uso dei videogiochi la promuove.

Resta il fatto che - una volta ogni tanto, dopo una dura giornata di lavoro o quando fuori c’è maltempo - è del tutto naturale volersi concedere qualche ora di svago, in compagnia magari del proprio videogame preferito e in tutta comodità.

Voi che ne pensate di questo incredibile letto da gamer?