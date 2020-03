Videogames

di Pasquale Oliva - 02/03/2020 12:36 | aggiornato 02/03/2020 12:41

I supereroi Marvel protagonisti di un GdR open world per dispositivi iOS e Android. A Boston la presentazione di Marvel Future Revolution.

I fan dell'universo Marvel sono in trepidante attesa per il lancio di Marvel's Avengers previsto per maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma il settore videoludico è pronto ad accogliere un altro titolo dedicato ai supereroi della Casa delle Idee. È stato appena annunciato Marvel Future Revolution, prossimamente su iOS e Android.

All'evento PAX East 2020 di Boston Marvel Games ha presentato il primo GdR open world con Spider-Man, Captain America e altri amati personaggi protagonisti di albi a fumetti e cinecomic. Per lo sviluppo di un titolo così ambizioso il progetto è stato consegnato nelle mani di Netmarble, team molto prolifico che ha messo la firma su popolari giochi per dispositivi mobili come Marvel: Future Fight, Lineage 2 Revolution e Star Wars: Force Arena.

Il trailer

Pur non avendo rivelato informazioni come data d'uscita e requisiti minimi richiesti, le due parti hanno già attirato l'interesse del pubblico su Marvel Future Revolution con un trailer ben confezionato.

La clip carica d'azione e pathos - in cui vediamo Captain America, Doctor Strange, Spider-Man e Captain Marvel in grande spolvero - introduce l'Omega Flight, un supergruppo creato per evitare il collasso totale delle realtà conosciute, e lancia più eroi nella mischia riprendendo il concetto di multiverso.

Captain America: questa non è solo una battaglia, è una rivoluzione!

Di seguito la presentazione dei primi quattro supereroi già confermati, di cui potete ammirare il character design.

Villain, personalizzazioni e mappe

Oltre al trailer di lancio, tramite i neonati canali della nuova proposta videoludica Marvel Games e Netmarble hanno svelato i super-villain presenti nel gioco (Teschio Rosso, Mordo, M.O.D.O.K. e Green Goblin/Red Goblin), alcune ambientazioni dell'open world che faranno da sfondo agli scontri (The Hub Cluster su Xandearth, la Chosen Valley su Sakaar e il Great Desert of Sakaar), e i costumi realizzati in esclusiva con cui potremo personalizzare i nostri personaggi.

Villain

Ambientazioni

Costumi

Marvel Future Revolution sarà presto disponibile su App Store (iOS) e Google Play Store (Android). In attesa di maggiori dettagli, tramite il sito ufficiale del gioco è possibile iscriversi newsletter per ricevere aggiornamenti e potenziamenti in vista del lancio.

Un GdR open world per smartphone e tablet, vi convince l'ultimo progetto di Marvel Games?