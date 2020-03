Celebrity

di Maria Teresa Moschillo - 02/03/2020 12:11 | aggiornato 02/03/2020 12:15

Seguendo l'esempio di grandi star di Hollywood come Scarlett Johansson, Meghan Markle sarebbe intenzionata a riprendere la sua carriera di attrice con un ruolo da supereroina.

"Ciò che Meghan vuole, Meghan ottiene" pare abbia affermato prima del suo matrimonio il Principe Harry riferendosi alla moglie, la Duchessa di Sussex Meghan Markle. E sembra che, attualmente, ciò che più prema all'ex attrice di Suits sia proprio fare ritorno sul set nelle vesti di attrice, quelle che prima del suo ingresso nella Royal Family le erano più congeniali in assoluto.

Stando a quanto riportato dal tabloid DailyMail, Meghan avrebbe le idee molto chiare sul suo ritorno alla recitazione. In particolare, la Markle vorrebbe un ruolo speciale e destinato a farla entrare nel cuore del pubblico: un film di supereroi, in stile Universo Marvel, per intenderci.

L'agente di Meghan Markle, Nick Collins, sarebbe già alla ricerca di offerte lavorative idonee alle aspirazioni della Duchessa. Ecco cosa ha riferito un insider in merito:

L'agente sta cercando qualcosa di simile a un film di supereroi. Meghan sa che le persone non supereranno il fatto che lei è Meghan Markle, ma è decisa a tornare a recitare e pensa che un grande film di quel tipo sia la strada da percorrere.

Meghan, quindi, vorrebbe seguire l'esempio di grandi attrici di Hollywood come Gwyneth Paltrow, Margot Robbie, Halle Berry e Scarlett Johansson - quest'ultima dovrebbe arrivare a guadagnare circa 15 milioni di dollari per il suo prossimo film stand alone su Vedova Nera - pensando sia alla carriera che ai suoi guadagni, ora che lei e Harry si sono emancipati dalla Royal Family.

Questa non è la prima volta che, dallo scoppiare del caso Megxit, trapelano indiscrezioni sui futuri progetti lavorativi della Markle. Alcune settimane fa si è a lungo parlato di un contratto da doppiatrice che Meghan avrebbe siglato con Disney, anche se pare che la collaborazione tra la moglie del Principe e la Casa di Topolino sia stata a titolo esclusivamente benefico.

Frattanto, in Rete si sprecano le reazioni (non propriamente benevole) nei riguardi di questi nuovi gossip su Meghan...

Non ci resta che aspettare per saperne di più, e magari ritrovare (chissà!) Meghan Markle in un'attillata tuta da supereroina dei cinecomics!