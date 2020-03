Videogames

Non solo next-gen. Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per le console Xbox One che rinnova completamente la Home. Intuitività e personalizzazione al centro dell'update.

Da settimane ormai non si fa che parlare di Xbox Series X, delle sue caratteristiche già presentate e descritte da Microsoft (e di riflesso anche dei silenzi da parte di Sony su PlayStation 5). Le console di prossima generazione debutteranno in tempo per le prossime festività natalizie ma nel frattempo la divisione gaming del gigante di Redmond continua a sfornare importanti aggiornamenti per la famiglia Xbox One.

Microsoft ha chiuso il mese di febbraio rilasciando un update per Xbox One, One S, One S All Digital e One X che rivoluziona completamente la dashboard in nome di una totale personalizzazione della Home. Gli insider hanno avuto modo di testarla già da fine gennaio, ma oggi il February 2020 Xbox One Update (versione 10.0.18363.9135) è disponibile per tutti.

La nuova schermata principale nasce per rendere l'esperienza d'uso più intuitiva rispetto al passato. Ascoltando anche i feedback della community, Microsoft ha posto in primo piano le sezioni dedicate a Xbox Game Pass, Mixer, Xbox Community e Microsoft Store, ovvero quelle - solitamente - più utilizzate dai giocatori. L'organizzazione delle righe può essere personalizzata, attraverso l'aggiunta o la rimozione di voci. Una verticalità che ricorda quella dell'interfaccia di PlayStation.

Rinnovato anche il catalogo App e Giochi per facilitare la scoperta di nuovi titoli, distinguere i giochi completi dalle demo e semplificare il processo di download degli aggiornamenti. Particolarmente interessante anche il posizionamento delle notifiche tra tre posizioni sullo schermo (Impostazioni > Preferenze > Notifiche > Posizione predefinita).

Si segnalano anche miglioramenti per la visualizzazione di Mixer - la versione di Twitch targata Microsoft e casa di Ninja - e per le conversazioni. Adesso, infatti, immagini e GIF inviate dall'app Xbox per iOS, Android e PC vengono correttamente visualizzate anche sulle console Xbox One.

