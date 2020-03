Mikaela Spielberg arrestata per violenza domestica (e rilasciata su cauzione)

Celebrity

di Maria Teresa Moschillo - 02/03/2020 09:26 | aggiornato 02/03/2020 09:30

A distanza di pochi giorni dal suo annuncio di voler intraprendere la carriera di pornostar, Mikaela Spielberg, figlia di Steven Spielberg, balza di nuovo agli onori delle cronache per alcuni problemi con la giustizia.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Mikaela Spielberg (23 anni) torna a far discutere. Dopo aver dichiarato pubblicamente di voler lavorare come pornostar e di essere in attesa di alcuni permessi burocratici dallo Stato del Tennessee per avviare la sua carriera, la figlia adottiva di Steven Spielberg e Kate Capshaw ha conquistato nuovamente le copertine per via dei suoi guai con la giustizia.

Come riportato da E!News, Mikaela è stata arrestata alcuni giorni fa, il 29 febbraio, per violenza domestica e successivamente è stata trattenuta in carcere per circa 12 ore. La ragazza è poi stata rilasciata su cauzione, 1.000 dollari che qualcuno avrebbe pagato per lei.

A fare chiarezza sull'accaduto ci ha pensato il compagno di Mikaela, Chuch Pankow (47 anni) che vive con lei a Nashville. L'uomo ha dichiarato alla stampa che si sarebbe trattato esclusivamente di un malinteso, aggiungendo "Nessuno si è fatto male". Mikaela dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 9 marzo.

Steven Spielberg e la moglie Kate Capshaw l'hanno adottata nel 1996. La ragazza, in una delle sue ultime interviste, ha spiegato di avere un ottimo rapporto con i suoi genitori, sottolineando inoltre di avere tutto il loro supporto e appoggio per quanto riguarda le sue ambizioni lavorative nel campo del porno.

In realtà, pare che alcuni insider abbiano smentito questa dichiarazione: secondo indiscrezioni, infatti, gli Spielberg sarebbero rimasti piuttosto spiazzati dall'annuncio pubblico della ragazza. Dei suoi genitori Mikaela ha detto:

Ho genitori fantastici che hanno avuto i loro problemi con me, io ho vissuto delle sfide con loro, ma è stato solo per paura, perché hanno sempre voluto proteggermi. Li adoro profondamente.

Chissà come avrà preso Steven Spielberg le ultime intemperanze di Mikaela...