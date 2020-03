Onward: censurato in Russia il primo personaggio LGBT Disney/Pixar

In Onward - Oltre la magia è infatti previsto il debutto del primo personaggio animato LGBT di Disney/Pixar. Si tratta di un'agente di polizia di nome Specter, che sarebbe dichiaratamente lesbica nel film e che cita esplicitamente il fatto di avere una ragazza. Tuttavia, pare che la Russia abbia censurato questo aspetto della pellicola, modificando il dialogo che la coinvolge per eliminare i riferimenti all'omosessualità.

Stando a quanto riportato dal sito locale Kinopoisk.ru, successivamente ripreso da ComicBook.com, si tratta di una variazione piuttosto basilare, che però nasconde la tematica LGBT dalla sequenza in cui compare l'agente. Pare infatti che invece di parlare della propria ragazza, Specter citi un più generico "partner". Inoltre sarebbero stati rimossi i riferimenti diretti al genere del personaggio, per riuscire a camuffare ulteriormente la sua omosessualità. Una decisione che molto probabilmente causerà diverse controversie, nell'ambito del più ampio discorso in merito alla rappresentazione LGBT nel mondo del cinema.

Lena Waithe will voice Disney's first openly-LGBTQ animated character in #Onward — 'It’s a modern fantasy world and we want to represent the modern world'



