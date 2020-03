Platinum Games rivela il nuovo videogioco Project G.G. e altre novità

Videogames

Continuano gli annunci di Platinum Games, che dopo The Wonderful 101 annuncia stavolta un titolo inedito.

Platinum Games ha annunciato il secondo e il terzo punto del sito Platinum4, dove la software house giapponese ha voluto inserire le grandi novità in arrivo in questo 2020. La prima novità è stata svelata a inizio febbraio ed era una remastered di The Wonderful 101, titolo action arrivato in origine su Nintendo Wii U. La remastered è stata finanziata con successo su Kickstarter e arriverà su PS4 e Switch verso maggio.

Adesso arriva l’annuncio di un nuovo gioco mai annunciato prima chiamato, provvisoriamente, Project G.G. Questo titolo sarà un gioco a tema supereroistico che si rifà a famose serie giapponesi, in questo caso è evidente il riferimento a Ultraman. Dal primo teaser trailer sembra che si affronteranno colossali mostri in combattimenti in mezzo ai palazzi delle città.

Il direttore di questo progetto sarà Hideki Kamiya, famoso per aver già diretto alcuni capolavori come Bayonetta e in origine il primissimo Devil May Cry. Lo stesso Kamiya ha condiviso un messaggio sul sito dell’azienda dicendo che è un onore per loro pubblicare in autonomia il loro primo gioco di loro proprietà. Platinum Games solitamente infatti ha sempre preso commissioni di giochi per altri importanti publisher, come ad esempio NieR Automata per Square Enix e Bayonetta per Nintendo, non avendo poi nessuna possibilità decisionale sui titoli senza il consenso del publisher.

Stavolta l’IP sarà di proprietà di Platinum, e Kamiya aggiunge che, oltre a dare una grande libertà di movimento allo stesso tempo sarà anche una grande responsabilità, perché ogni decisione giusta o sbagliata dipenderà da loro.

Platinum ha anche svelato il terzo punto misterioso del loro sito teaser, che ha svelato l’apertura di alcuni nuovi uffici a Tokyo che si occuperanno della gestione dei loro titoli e anche della pubblicazione di nuovi giochi realizzati da altri studi di sviluppo minore. L’azienda giapponese vuole fare da publisher anche per altre realtà in futuro.

Cosa ne pensate di Project G.G. vi sembra un titolo interessante?

