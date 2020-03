Riempie la vasca da bagno di palline gel (e combina un casino) [VIDEO]

Curiosità

di Rina Zamarra - 02/03/2020 11:41 | aggiornato 02/03/2020 11:45

La star di Tik Tok Cyril Schreiner ha vissuto un'esperienza davvero particolare con le paline in gel, che hanno letteralmente intasato il suo bagno e non solo.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Cyril Schreiner è il protagonista di una dura lotta contro le palline da bagno. Tutto è cominciato quando Cyril, star francese di Tik Tok, ha pensato bene di realizzare un video riempiendo la sua vasca da bagno di palline in gel che si gonfiano a contatto con l’acqua.

Cyril, però, ha deciso di fare le cose decisamente in grande e ha usato più di una confezione. Ha riempito la vasca, poi è uscito e ha persino fatto un conto alla rovescia per mostrare il risultato. A dire il vero, la vasca tutta colorata era davvero carina, peccato che la situazione si è subito complicata perché le palline sono finite in tutte le tubature del suo impianto.

Cyril se è ritrovato le palline nel lavandino e persino nel WC. Nel tentativo di liberarsene, cosa ha pensato bene di fare? Tirare lo sciacquone, facendo così in modo che le palline e l’acqua debordassero ovunque.

In realtà, i video sono diventati via via più divertenti con l’aumentare della disperazione di Cyril. Il ragazzo, infatti, ha provato ad aspirarle mettendo in seria difficoltà la sua aspirapolvere, che ha cominciato a emettere fumo.

Voilà la partie 3 😭 ptn la voisine a débarqué, j’ai parlé chinois 😭 pic.twitter.com/nmTQ8TOUVb — Cyridicule (@cyrilschreiner) February 26, 2020

Non contento, ha provato il rimedio del sale per far scendere le palline biodegradabili nelle tubature e ha ottenuto un risultato peggiore: il contenuto delle sue fogne si è magicamente palesato in bagno.

Non solo, le palline sono finite in un tombino nel giardino e sono state notate da una vicina che, insospettita, ha bussato proprio alla porta di Ciryl. In realtà, lui stesso ha controllato e le ha trovate le palline nei dintorni della sua abitazione andando a passeggio con il suo cane.

Voilà la partie 5 mdr bon la lettre du maire m’a achevé je fait comment la ? pic.twitter.com/Mhbv1DyYOn — Cyridicule (@cyrilschreiner) February 29, 2020

Come è andata a finire? La star di Tik Tok da milioni di abbonati ha ricevuto una bella lettera dal comune, secondo cui sarebbe stata effettuata una denuncia. Almeno questo è quello che lui dichiara, anche se sui social è partita una campagna per dimostrare la falsità delle sue dichiarazioni!