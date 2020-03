TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 02/03/2020 21:46 | aggiornato 02/03/2020 21:50

I Sussurratori non sono una comunità: sono una setta. Daryl contro Alpha, due mondi a confronto, nell'episodio 10x10 di The Walking Dead...

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Ferito alla testa, tanto da avere la vista offuscata dal sangue.

Con un coltello piantato nella gamba. Solo. Daryl Dixon (Norman Reedus) contro i Sussurratori e gli zombie, mentre Alpha (Samantha Morton) sta già spostando la mandria dalla grotta di cui Gamma (Thora Birch) ha informato gli abitanti di Alexandria.

E avevamo anche già visto, nel trailer di questo episodio di The Walking Dead 10, la spaventosa scena in cui Rosita (Christian Serratos) vede un Sussurratore vicino al lettino della sua bambina.

Fortunatamente, si trattava solo di un incubo: la bambina è al sicuro ma, dopo la tragica fine di Siddiq, la paranoia regna sovrana. Per poi trasformarsi in realtà.

Perché c'è davvero un Sussurratore ad Alexandria. Non uno qualunque: Beta (Ryan Hurst) che sfrutta un passaggio segreto per introdursi indisturbato... E creare un esercito di zombie.

Quando Gabriel (Seth Gilliam) lo capisce, è già troppo tardi. Anche per Gamma? No. Forse no.

Sta di fatto che vedere Beta in casa di Michonne (Danai Gurira) fa una certa impressione. Lei è lontana, chi si prende cura dei suoi figli? Judith.

Perché sarà anche sola in casa, ma sa badare a se stessa. E quando arriva Rosita, che è più o meno un terzo di lui, il sacrificio di Gamma le salva la vita.

Per fortuna, Gabriel e gli altri ci credono, perché le parole - quando sei un Sussurratore - non sono più il tuo forte.

Alpha è riuscita a trasformare in un incubo la realtà quotidiana di Alexandria, e non è un vantaggio da poco.

Avevamo anche già visto, nel trailer, Gamma pronta a tradire Alpha, che però - nel frattempo - sta già spostando la mandria.

Perché Alpha è sempre un passo avanti, e l'abbiamo imparato a nostre spese.

Daryl, lo impara a proprie spese. Ecco con chi parlava dell'oscurità e della luce, la leader dei Sussurratori: parlava con Daryl.

Daryl Dixon, in fin di vita, ma non abbastanza da tenere la bocca chiusa. E anche Alpha è ferita. Non mortalmente, forse, ma abbastanza da dare al nostro eroe una chance per sopravvivere proprio quando Lydia (Cassady McClincy) si fa rivedere - perché è stata lei a salvare Daryl - e Alpha fa la Giovanna D'Arco della situazione, con i suoi seguaci che ancora la venerano.

Nonostante stia chiaramente dando segni di follia agli occhi di chiunque, rendendola - paradossalmente - ancora più pericolosa.

Gamma non esiste più: al suo post c'è Mary, che fa conversazione con Judith (Cailey Fleming), si offre a Beta per salvare Rosita e si rende conto di non ricordare la sua vita di prima, non davvero. Perché Alpha ti fa dimenticare.

I Sussurratori non sono una comunità. I Sussurratori non sono un gruppo. I Sussurratori sono una setta.