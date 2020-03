Libri

di Alice Grisa - 03/03/2020 07:56

Dal primo incontro di Anastasia e Christian al coronamento della loro storia d'amore: ecco tutti i libri erotici di E. L. James e l'ordine in cui leggerli.

La trilogia delle sfumature ha infiammato l’interesse generale e collettivo per la letteratura erotica. E. L. James (pseudonimo di Erika Leonard), con la storia di Anastasia e Christian, generata da una fan fiction di Twilight, ha riacceso nella narrativa popolare il tema dell’erotismo combinandolo con una delle più classiche e romantiche love story.

Attraverso i tre capitoli della trilogia, adattati a loro volta in tre film per il grande schermo, con Dakota Johnson e Jamie Dornan, i due protagonisti si incontrano e si scontrano, scendendo a patti con le proprie perversioni e le proprie idiosincrasie.

L’amore, motore potente, è in grado di cambiare l’ordine delle cose, spalancare porte su stanze segrete (letteralmente), portare le persone a oltrepassare i propri limiti e a riscoprire inediti lati di sé.

Oltre alla storia di 50 sfumature, raccontate dal punto di vista di Ana, E. L. James ha voluto regalare ai suoi lettori anche la storia riscritta dalla soggettiva di Christian, un racconto che riesce a far emergere zone d’ombra e tasselli inesplorati dal filo conduttore della precedente trilogia.

Christian Grey ama il sadismo in camera da letto perché ha subito importanti traumi quando era bambino: trincerandosi dietro la perversione, l'uomo respingerà il passato per poi aprirsi con Anastasia a una dolorosa confessione che può rappresentare il punto di partenza per una nuova vita.

Mondadori La trilogia iniziale

Cinquanta sfumature: da dove cominciare?

Il romanzo-evento da cui è partito il successo e il clamore delle sfumature è Cinquanta sfumature di grigio, edito nel 2011. La storia inizia in medias res, con Anastasia che sostituisce la coinquilina Katherine Kavanagh e incontra il giovane e affascinante imprenditore Christian Grey, con cui scatta immediatamente la scintilla. Il finale del primo libro è un cliff che traghetta facilmente nel secondo, in cui la coppia si trova a dover negoziare tra le reciproche preferenze sessuali per cementare un rapporto stabile e solido, che evolverà nel terzo libro in un matrimonio e una gravidanza.

La serie dei libri su Grey, invece, è secondaria al successo della prima trilogia e rappresenta un punto di vista alternativo su una storia già raccontata.

Mondadori Le sfumature con gli occhi di Christian

Tra le due serie c’è una curiosa differenza che riguarda i titoli: se quella relativa ad Ana parla di “sfumature”, quella di Grey evoca gli stessi colori (al grado positivo o comparativo) in modo molto più netto, forse a evidenziare quello che per l’autrice è un’opposizione in chiave di gender, utile alla comprensione della storia e del modo, maschile e femminile, di intendere l’amore e il sesso.

Ecco l’indice cronologico delle opere sulle sfumature scritte da E. L. James:

HD Universal La storia d'amore tra Christian e Anastasia

Cinquanta sfumature

La trilogia è stata un successo incomparabile, con 125 milioni di copie in tutto il mondo e la traduzione in 52 lingue. Dal primo all’ultimo romanzo assistiamo alla metamorfosi della relazione tra Christian Grey, imprenditore tormentato e miliardario, e Anastasia Steele, studentessa in procinto di laurearsi ed editor di romanzi.

Un’iniziale attrazione sessuale (da parte di Christian, che vuole fare di Ana la sua “slave”) e innocente-sentimentale (da parte di Ana, che vuole fidanzarsi romanticamente con l’uomo) porterà i due a collidere e poi a ritrovarsi.

Cinquanta sfumature di grigio (2011)

Mondadori Cinquanta sfumature di grigio

Cinquanta sfumature di grigio è il primissimo romanzo, e il primo da leggere in ordine cronologico.

È la storia più chiacchierata, discussa, letta, che comincia proprio quando la giovane e ingenua Anastasia sostituisce un’amica malata che dovrebbe intervistare per il giornale dell’università Christian Grey, imprenditore 27enne di Seattle.

Ana, dopo essere stata accolta da una schiera di splendide segretarie e assistenti bionde, conosce Grey e prova il classico colpo di fulmine. Lui è bello, affascinante, pericoloso e accende subito in lei il fuoco della scoperta. Anastasia è una studentessa molto tranquilla: ha qualche corteggiatore ma non ha mai sperimentato una vera storia d’amore.

Dal primo istante, Christian la turba e la confonde. Una parte di lei vorrebbe abbandonarsi alla storia, l’altra la frena per il mistero che circonda l’uomo. Sarà lui a cercarla, a portarla in quello che può definirsi un “castello contemporaneo”, la sua lussuosa dimora, e a svelarle il suo segreto più grande: non riesce a praticare il sesso senza i rapporti di sottomissione BSDM.

Anastasia è divisa a metà: terrorizzata da questo lato oscuro, non sa se lasciarsi tutto alle spalle o provare a stare al gioco di Christian, da cui è sempre più attratta.

Il romanzo si conclude dopo un tentativo da parte della coppia, fallito per le sensazioni spiacevoli, tra dolore e umiliazione, che attanagliano Anastasia. La ragazza lascia Christian, anche se lui comincia a provare qualcosa per lei.

Cinquanta sfumature di nero (2012)

HD Mondadori Cinquanta sfumature di nero

Cinquanta sfumature di nero è un sequel diretto di Cinquanta sfumature di grigio. Anastasia, dopo la laurea, lavora in una casa editrice e vuole dimenticare la storia con Christian. Eppure… la ragazza è consapevole di non riuscire a dimenticarlo.

I due si riavvicineranno e troveranno una nuova “zona grigia” (o meglio, più scura) dove provare a interfacciare le proprie preferenze sessuali, le proprie individualità. Innamorati follemente, Ana e Christian non riescono a separarsi e cominciano a trovare degli equilibri su cui assestare la loro relazione, come scopriranno la notte di un party in maschera a casa dei genitori di Grey.

Anastasia è ormai la fidanzata del giovane imprenditore: frequenta la sua famiglia e con Grey scambia, proprio come nel primo libro, un flusso incessante di mail.

Al lavoro, però, i problemi non mancheranno: Christian è geloso della fidanzata e il capo di Ana le farà delle avance poco gradite.

Cinquanta sfumature di rosso (2012)

HD Mondadori Cinquanta sfumature di rosso

Atto finale: Anastasia e Christian hanno collaudato il loro rapporto di coppia. Lui vorrebbe riempirla di regali e onori, lei preferisce mantenere la propria individualità e semplicità.

Il matrimonio sancisce per sempre il loro amore, prima di una luna di miele a cinque stelle. Tutto sembra andare a gonfie vele e anche in camera da letto la passione non manca mai, ora che Anastasia ha oltrepassato i propri confini e Christian ha smussato le proprie richieste. Tuttavia, una nuova minaccia incombe: l’ex capo di Anastasia, che vuole vendicarsi.

La coppia riuscirà a coronare il proprio amore con un lieto fine, e magari l’allargamento della famiglia?

Grey

Nel 2015, per l’incessante e pressante richiesta dei fan assetati di altre pagine su Christian e Anastasia, E. L. James ha pubblicato Grey, ovvero la stessa storia della trilogia delle sfumature raccontata dal punto di vista del protagonista, l’imprenditore Christian Grey, adottato quando era ancora un bambino da una ricca famiglia di Seattle.

Per ora sono usciti solo due capitoli della (possibile) trilogia: Grey, nel 2015, che riscrive il primissimo romanzo, e Darker, nel 2018, che invece ri-racconta il secondo.

Grey - Cinquanta sfumature di grigio raccontate da Christian (2015)

Mondadori Grey

Tutta la love story è ripercorsa con lo sguardo maschile di Christian: meno fronzoli, meno romanticismo letterario, più tensione erotica.

Specularmente, anche Christian perde la testa dalla prima volta che vede Ana. Avvicinarsi a lei sarà difficile, dato che l’uomo è lacerato dai sensi di colpa e dai dubbi, ma, come già sappiamo, i due riusciranno a trovare un equilibrio per amarsi.

Lui sarà travolto dal candore di lei, che riuscirà a cambiarlo per sempre.

Darker - Cinquanta sfumature di nero raccontate da Christian (2018)

HD Mondadori Darker

Proprio come Grey, Dark racconta il secondo capitolo della trilogia delle sfumature, ovvero Cinquanta sfumature di nero, dalla soggettiva dell’eroe maschile. Dopo la rottura della fine del primo romanzo, nel secondo scopriamo tutti i pensieri e le macchinazioni di Christian per recuperare il legame con Anastasia, di cui ormai non può più fare a meno.

L’intenzione del protagonista è cambiare, redimersi, smetterla di lasciarsi ossessionare dal passato per essere degno di lei. Eppure a volte il recondito si dimostra più forte dei migliori propositi.

Cinquanta sfumature – La saga in ordine cronologico

Nelle librerie oppure online si trovano tutti i romanzi della saga, da quelli raccontati dal punto di vista di Anastasia a quelli rispiegati dal punto di vista di Christian. Rimane quindi una scelta del lettore se leggere prima tutta la saga narrata da Ana e poi iniziare col retelling di Christian, o se alternare i due punti di vista.

Si trovano vari tipi di copertina: da quella rigida e quella morbida, dalle copertine con l'immagine della prima edizione del libro a quelle "rivestite" con le immagini dei film. Per chi li preferisce, sono disponibili anche gli audiolibri e i romanzi in formato kindle.

Quale libro vi ha appassionato di più?