Ashley Zukerman sarà Robert Langdon nella serie TV

03/03/2020

La serie TV Langdon, basata sul romanzo Il simbolo perduto di Dan Brown, ha trovato il suo protagonista. L'attore australiano Ashley Zukerman sarà il celebre professore ed esperto di simbologia di Harvard.

L'universo basato sulle avventure di Robert Langdon si espande e trova il suo protagonista. Come riporta Deadline, Ashley Zukerman sarà il celebre professore di storia dell'arte ed esperto di simbologia di Harvard nella (quasi) omonima nuova serie TV di NBC, Langdon.

Scritto da Dan Dworkin e Jay Beattie, il progetto prende la mosse dal romanzo Il simbolo perduto di Dan Brown, il quinto dello scrittore e il terzo con protagonista lo studioso, e si colloca dopo gli eventi narrati in Angeli e demoni e Il codice da Vinci. Più nel dettaglio, la storia segue Langdon in una corsa contro il tempo per risolvere una serie di enigmi mortali per salvare il suo mentore, che è stato rapito, e sventare una spaventosa cospirazione.

La serie è prodotta da Dworkin, Beattie e Brown, insieme a Brian Grazer, Ron Howard, Samie Falvey e Anna Culp di Imagine Television, CBS TV Studios e Universal Television.

Langdon è il quarto adattamento della saga di Dan Brown e arriva dopo i film Angeli e demoni, Il codice da Vinci e Inferno. Di fatto, il progetto di NBC rappresenta un elemento di discontinuità con il passato, non solo per il formato, bensì anche perché nel ruolo del professore ed esperto di simbologia non ci sarà più Tom Hanks.

E allora, chi è l'attore che ha il non semplice compito di prendere il posto del 2 volte premio Oscar?

Classe 1983, Ashley Zukerman ha esordito nella miniserie The Pacific, ma si è fatto conoscere dal pubblico per la parte dell'agente di polizia Michael Sandrelli in Rush. In seguito, è apparso in Terra Nova ed è stato uno dei protagonisti di Manhattan, nel ruolo dello scienziato Charlie Isaacs, e di Childhood's End. Più di recente, ha preso parte a Designated Survivor e attualmente è nel cast di Succession.

Per quanto riguarda gli impegni futuri, Ashley è atteso nel film horror La strada della paura, diretto da Leigh Janiak e basato sulla omonima collana di libri di R. L. Stine, e nella serie TV A Teacher di Hannah Fidell, nella quale reciterà con Kate Mara.

Al momento, non sono stati annunciati altri membri del cast. Ma la sensazione è che i nomi non tarderanno ad arrivare. Restate sintonizzati per non perdere nessun aggiornamento.