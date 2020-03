Il bacio in Star Wars 9 non era inteso come romantico

Cinema

[Spoiler!]

di Elena Arrisico - 03/03/2020 10:23

Nuovi indizi sul bacio tra Kylo Ren/Ben Solo e Rey in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arrivano dalle pagine del romanzo tratto dal film. Il libro svela i sentimenti provati, in quel momento, dai due personaggi interpretati da Adam Driver e Daisy Ridley.

Si è tanto parlato del nono capitolo di Star Wars e si continua a farlo anche in questi giorni, in cui vengono analizzati alcuni dettagli del film.

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker), abbiamo assistito a un bacio tra Kylo Ren/Ben Solo (Adam Driver) e Rey (Daisy Ridley), che è stato particolarmente discusso. Adesso, sulla natura di quel bacio arriva la conferma direttamente dalle pagine del romanzo tratto dal film diretto da J.J. Abrams e scritto da Rae Carson: non si trattava di un bacio romantico.

Il libro – che è stato presentato a Chicago, durante la convention C2E2 2020 - ci svela alcuni dettagli sulle emozioni provate dai protagonisti della saga, proprio in quel momento fatidico. Le frasi tra le pagine del libro non lasciano scampo a fraintendimenti: come già aveva anticipato lo stesso regista, quel bacio in Star Wars 9 non era inteso come romantico.

Nelle pagine - condivise anche su Twitter - si legge la descrizione della scena in cui Rey decide di baciare Ben, poco prima di notare che il suo corpo si sta raffreddando: "Un bacio di gratitudine, riconoscimento del loro legame, celebrazione del fatto che si erano finalmente trovati". Si legge anche il pensiero di Ben: felice di avere ridato Rey alla galassia, sebbene non abbia espiato tutta l'oscurità causata in precedenza.

We don’t have Ben Solo’s ghost, but we have (what joy!!!) Ben Solo’s ghost voice! 🤦‍♀️😬🥺



Perfect!! I’m so happy! I feel myself so “closure” right now! 😤😒



I need said it again: I won’t buy this “thing”! No way!!! #TheRiseofSkywalker #novel pic.twitter.com/TUHWIO8Rea — Laura Meirelles 💚💙 (@laurameirellesb) February 29, 2020

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Dopo aver sconfitto Palpatine (Ian McDiarmid), negli ultimi momenti di Episodio IX, Kylo/Ben cerca di salvare Rey che ha fatto l’impossibile per combattere il villain. In questa scena, Kylo/Ben riesce a salvare Rey che stava morendo, cedendole la propria forza vitale. Questa sua decisione lo porta però alla morte, ma prima i due personaggi si scambiano un bacio. Ciò da molti fan è stato visto come una prova del loro amore.

Secondo quanto rivelato dalla montatrice del film Maryann Brandon, due mesi fa – come riportato da CBR - il bacio non faceva neppure parte della sceneggiatura originale, ma venne aggiunto in seguito guardando le interpretazioni dei due attori.

Scritto da J. J. Abrams e Chris Taerrio, questo nono capitolo della saga di Guerre Stellari è il terzo e ultimo della trilogia sequel – di cui fanno parte Star Wars: Il risveglio della Forza del 2015 e Star Wars: Gli ultimi Jedi del 2017 – che ha portato a una sua conclusione l’arco narrativo sia di Rey che di Kylo Ren.

L'uscita del libro - in inglese - di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è prevista per il 19 marzo 2020.