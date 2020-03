Fin dall'episodio pilota ci chiedevamo se Jo sarebbe stata in grado di salvare Piper, e nel finale di stagione le cose si sono svolte in modo opposto: è stata Piper a salvare Jo. A salvare tutti. Ma Helen l'ha risvegliata...

Jo e Brooks si sono avvicinati, e c'è stato un primo bacio... Seguito dal caos che in una situazione così complessa non fa altro che complicare ulteriormente le cose.

Sconvolta per il rapimento proprio sotto al suo naso, Jo si è messa a fare di tutto per rintracciare la ragazzina con l'aiuto dell'agente speciale Ryan Brooks (Enver Gjokaj) al quale è stato tolto il caso.

Se potevamo avere sospetti sulla vera identità di Helen (Rowena King), la donna che aveva cercato di scambiare Piper con una cura per il cancro per Ed (Clancy Brown), certamente non sospettavamo nulla su di lui.

L'episodio numero 9 di Emergence , quello in cui Piper (Alexa Swinton) veniva portata via dalla casa di Jo (Allison Tolman) con uno stratagemma, si era chiuso con un grosso colpo di scena.

Lunedì 2 marzo in prima assoluta su FOX abbiamo visto il finale di stagione di Emergence, con un doppio episodio che ha tenuti con il fiato sospeso. Jo Evans è riuscita a salvare la piccola Piper? Quali questioni sono rimaste in sospeso?

